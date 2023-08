Una de las principales polémicas que han circulado en torno a Chivas Femenil se trató de la supuesta indisciplina de Rubí Soto que le impidió participar en el partido contra las Centellas del Necaxa, por lo que el entrenador Antonio Spinelli decidió ponerle fin a los rumores y revelar lo que sucedió en realidad.

Para el partido de la jornada anterior, la Patrona quedó fuera de la convocatoria por presuntamente llegar tarde a un entrenamiento, por lo que el estratega argentino decidió aplicar el reglamento y prescindir de ella para ese compromiso.

Sin embargo, al ser cuestionado al respecto, el Tano dejó en claro que solamente es una aplicación del reglamento, por lo que negó que se trate de alguna indisciplina o que la jugadora haya estado castigada, ya que si así fuera no hubiera sido titular para el duelo contra Rayadas.

“No hay cuestiones de indisciplinas, hay un reglamento se cumple o no se cumple y a partir de ahí nosotros hacemos toma de decisiones. Nunca estuvo sancionada o castigada, sino no hubiese jugado de titular. Yo confío ciegamente en ella, me gusta que mis jugadoras me hagan divertirme, porque no deja de ser un juego. No están en discusión las cualidades técnicas, ni lo que la admiro y pondero como jugadora”, reveló el estratega en conferencia de prensa.

¿Cuándo se jugará el Cruz Azul Vs. Chivas Femenil?

Tras el brillante partido que brindó el Rebaño contra Rayadas, el Guadalajara no tendrá mucho tiempo para recuperarse y para preparar el próximo compromiso, mismo que se disputará el lunes 21 de agosto en la cancha del Estadio Azteca contra La Máquina, duelo que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.