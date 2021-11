Pierde la vida árbitro que pitaría el Chivas vs. Mazatlán de la Jornada 17

Terrible noticia la que se dio este viernes cuando se confirmó el fallecimiento del joven árbitro Damian Ángeles Rodríguez de apenas 21 años cuando se dirigía a silbar el encuentro de la Jornada 17 entre las Chivas de Guadalajara y Mazatlán en la categoría Sub-18 que se disputó la mañana de este 5 de noviembre, en una de las carreteras de Durango a Sinaloa.

Fue el ex silbante, Paul Delgadillo quien reveló la noticia a través de su cuenta de Twitter y más tarde se hizo oficial por parte de la Federación Mexicana de Futbol publicando sus condolencias en redes sociales para lamentar los hechos que le arrebataron la vida al nazareno que buscaba forjar su carrera dentro del futbol mexicano.

Ángeles Rodríguez se dirigía a Sinaloa cuando tuvo un percance en al automóvil en el que viajaba, aunque no se han ofrecido mayores detalles al respecto. El duelo que le habían encomendado era el que disputaron el Rebaño Sagrado y Mazatlán la mañana del viernes 5 de noviembre en las instalaciones del conjunto Cañonero que por cierto ganaron 2-1.

“Triste noticia. En fatal accidente fallece nuestro amigo y ex compañero Néstor Damián Ángeles Rodríguez. Se dirigía a la ciudad de Mazatlán para arbitrar el partido de sub 18 entre Mazatlán vs Chivas. En paz descanse, pronta resignación a su familia”, fue lo que publicó Delgadillo en la famosa red social.

El trabajo de Damián Ángeles destacó en partidos de divisiones inferiores, pero aún no había dirigido en el Máximo Circuito: "Nos unimos a la pena que embarga por el sensible fallecimiento de Néstor Damián Ángeles Rodríguez. Pronta resignación a familiares y amigos. QEPD. #FMFporNuestroFútbol”, escribió la FMF en Twitter.