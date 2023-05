El proyecto deportivo que comanda Fernando Hierro en Chivas radica en la explotación de las fuerzas básicas para abastecer en un mediano plazo al primer equipo; sin embargo, el estratega Veljko Paunovic ya tiene contemplados a varios talentos de las divisiones inferiores, a los cuales está siguiendo de cerca para poder echar mano de ellos si lo considera pertinente.

Una peculiaridad es que en toda la fase regular, el entrenador serbio no ha debutado a ningún jugador surgido de la cantera del Guadalajara, pero eso no significa que no tenga bien detectados a los elementos a los que vislumbra podrían ayudarle en unos días, meses o años, por lo que poco a poco ha ido observando a muchos de ellos.

A lo largo del Clausura 2023, la directiva rojiblanca ha estado al pendiente de las actividades y partidos de los juveniles elementos de la escuadra de la Perla de Occidente, en donde Paunovic también se ha involucrado y ha dado oportunidades a varios juveniles con el primer equipo, principalmente en duelos amistosos o hasta teniéndolos contemplados para jugar en Liga Mx.

Conoce a los juveniles a los que Paunovic les ha seguido la pista:

Sebastián Pérez Bouquet

Desde su irrupción en el futbol mexicano, el canterano ha sido una petición recurrente por parte de la afición; sin embargo, Paunovic lo ha mantenido en el Tapatío para que siga con su proceso de maduración y en competencia constante.

Luis Puente

El juvenil atacante es una de las joyas de la cantera; sin embargo, múltiples lesiones le han impedido participar recurrentemente, por lo que sigue siendo observado, pero a espera de que siga madurando como futbolista.

Marioni Ham

El habilidoso extremo rojiblanco ha sido observado en entrenamientos y en la gira por Europa, por lo que Paunovic ya lo tiene en su radar para poder echar mano de él en un futuro.

Imago 7

Yael Padilla

Aparentemente el que más le agrada al serbio, ya que lo ha mandado a la banca en más de cinco partidos pese a tener apenas 17 años, aunque no ha tenido la oportunidad de debutar todavía.

Enrique Ledesma

El mediocampista ha sido solicitado por el estratega del primer equipo rojiblanco para observarlo en algunas ocasiones, en donde sobresale el duelo amistoso que tuvieron los rojiblancos contra el Tepatitlán como preparación para la Liguilla. Inclusive marcó un golazo con la Sub 20 contra Santos.

Ismael Angulo

Este juvenil funge como defensa, por lo que fue una de las sorpresas en el interescuadras contra los alteños de la Liga de Expansión el jueves pasado, pero que logró tener una buena participación durante los minutos en los que fue requerido.