El actual mercado de fichajes ha tenido a Chivas como uno de los equipos con más actividad, o al menos, involucrado en varias novelas que dieron de qué hablar. Ese protagonismo en busca de refuerzos es el que la afición rojiblanca venía reclamando desde mercados anteriores, en donde llegaron jugadores que previsiblemente no iban a aportar un salto de calidad a la plantilla. Un claro ejemplo es el de Bruce El-mesmari.

Tras quedar libre del Club América, archirival del Rebaño, el joven extremo Bruce El-mesmari recaló en las Chivas de Guadalajara con la intención de tener un mayor protagonismo Sin embargo, tal y como se preveía, el atacante no fue una solución para la plantilla del primer equipo y ni siquiera lo es para las Fuerzas Básicas.

No debutó en Chivas y es suplente en Tapatío

Bruce El-mesmari sorprendió al fichar por Chivas en junio de 2024, cuando nadie lo tenía como un posible refuerzo rojiblanco. Sin embargo, su paso por el América y el hecho de que no haya sido tenido en cuenta allí advertía de que quizás sus condiciones no eran tan diferenciales como se creyó en un momento.

Pasados ya más de seis meses desde su fichaje, El-mesmari aún no ha debutado de manera oficial con el primer equipo de Chivas. Jugó un partido amistoso ante América, su ex equipo, en Estados Unidos, y aunque mostró una buena entrega, no volvió a ser considerado para la plantilla principal.

El-Mesmari al menos se dio el lujo de levantar el trofeo de la Liga de Expansión MX jugando sólo algunos minutos (Imago7)

Sumado a esto, a sus 22 años tampoco puede decirse que se haya ganado el sitio en el Tapatío. Allí quedó relegado ante nombres como Hugo Camberos o Gael García, más allá de que jugó algunos minutos en la campaña que consagró al Filial en la Liga de Expansión MX.

El-mesmari suma sólo 45 minutos disputados con el Tapatío (Flashcore)

Pero ahora, en este nuevo certamen, El-mesmari vuelve a partir desde la banca y quedar atrás de opciones como Christian Torres, Luis Egurrola, Ariel Castro o Juan Pablo Uribe. En el último encuentro frente a Morelia, fue el quinto cambio a los 88 minutos, en lugar de Benja Sánchez.