Cuántas historias se han contado sobre algunos jugadores que llegan a la Chivas de Guadalajara con la ilusión de poder ganarse un lugar, pero muchos son los que nunca logran despuntar o a cumplir con las expectativas de los entrenadores, aunque por otra parte, también existen los que se les puede considerar como “becados”.

Este término hace alusión a los futbolistas que nunca juegan, pero que por estar con el primer equipo pueden hacer uso de todas las herramientas a las que tienen acceso los demás elementos del Rebaño Sagrado, como el caso de Bruce El-mesmari, quien llegó como refuerzo para el Torneo Apertura 2024, pero no ha jugado un solo minuto en el primer equipo y ni siquiera lo ha hecho con el Tapatío.

Pero todo tiene una explicación y es que su contratación tuvo mucho que ver con la relación entre los promotores que llevaron a Erick Gutiérrez a Chivas y que son los mismos del joven jugador mexicano que pasó por el América y el Pachuca con más pena que gloria. Por lo que ha sido justamente el Guti, quien lo ha incorporado a la dinámica de los jugadores rojiblancos.

“A sus 22 años tiene un discreto paso por el Pachuca y las Águilas, donde de plano lo tenían con la Sub 23. Para su llegada a Chivas influyó mucho que tiene a los mismos representantes que Érick Gutiérrez y por lo mismo, “Guti” lo integró al buen ambiente que tienen la mayoría de los jugadores dentro y fuera del vestidor”.

Bruce El-mesmari no ha debutado con Chivas y tampoco lo ha hecho con Tapatío. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

“Peeeeeero, de ahí a que como jugador Chivas le esté sacando provecho… nanay. Ya apareció en algunas convocatorias para ciertos partidos, pero nomás no lo llevan a la banca en juego oficial. La única vez que jugó fue en un amistoso contra los poderosísimos Caimanes de Colima de la Segunda División. Y en el Tapatío tienen muy definido a su equipo y ni chance para este jugador. Digo, tampoco sería el primer caso de un becado en el Rebaño, pero no se entiende su incorporación al club sí de plano no tiene minutos ni con categorías menores”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla.

Chivas recibe a Monterrey por la Jornada 10 del Apertura 2024

Por su parte, este viernes el Rebaño cierra su preparación para el encuentro del sábado cuando le haga los honores a Monterrey en un juego por la Fecha 10 que se realzará en el Estadio Akron a las 21:05 horas, la transmisión correrá a cargo de Amazon Prime, Chivas TV y te recordamos que en Rebaño Pasión te llevaremos todos los detalles.