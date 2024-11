La afición de Chivas es una de las que más atención le presta a lo que sucede en las Fuerzas Básicas. El hecho de sólo jugar con futbolistas mexicanos hace que el Rebaño deba poner más énfasis en la captación y el desarrollo de sus propios talentos. Por eso es una gran noticia que el Tapatío haya llegado hasta la gran final del Apertura 2024 en la Liga de Expansión MX.

No obstante, la clasificación del Filial para la instancia decisiva también invita a reflexionar y a recordar que en Fuerzas Básicas lo más importante no deben de ser los resultados. Tapatío ya fue campeón el año pasado, con Gerardo Espinoza, pero lastimosamente la gran mayoría de aquella plantilla no tuvo la chance de mostrarse con el primer equipo. ¿Dónde están ahora los elementos de esa nómina?

Mateo Chávez, el único en llegar al primer equipo

El Tiloncito fue el único de aquel Tapatío campeón que logró consolidarse en el primer equipo (Imago7)

De la nómina que jugó la Final de Vuelta por el Clausura 2023 frente a Monarcas Morelia, sólo un jugador dio el alto al primer equipo. Mateo Chávez tuvo un breve paso por el Tapatío, donde mostró un buen nivel. Tras la salida de Cristian Calderón, fue promovido al primer equipo por Fernando Gago incluso antes de lo esperado y hoy alterna con frecuencia entre los 11 titulares.

Los que aún pertenecen a Chivas

Eduardo García aún se mantiene en el Filial; el Dragón puede ampliar su rico palmarés a una corta edad. Miguel Gómez regresó hace muy poco tras una grave lesión de rodilla; mismo es el caso de Dylan Guajardo. Otros nombres como Gilberto García, Benjamín Sánchez o Gael García, fueron suplentes en aquella final ante Morelia y en este Apertura 2024 tuvieron mucho protagonismo en el camino a la final.

El Dragón García es sinónimo de confianza en la portería del Filial. Irá en busca de su segundo título en la Liga de Expansión MX (Imago7)

Por su parte, Sebastián Pérez Bouquet y Jesús Brígido fueron piezas importantes en aquel equipo conducido por Gerardo Espinoza, pero acabaron marchándose en calidad de cedidos. El primero debe regresar en el próximo mercado tras su decepcionante etapa con Juárez, mientras que Brígido continúa a préstamo en el San Antonio FC.

Los que ya se fueron de Chivas