De los 3 partidos amistosos de pretemporada de Chivas de Guadalajara no se pueden rescatar demasiadas cosas positivas. En ninguno de los 3 encuentros pudo salir victorioso. Además, solo convirtió un gol, que fue de penal y en el tercer choque, que se llevó a cabo por la final de la Copa Pacífica.

En el partido definitorio no se vio una buena imagen del Rebaño Sagrado, aunque cabe destacar que jugó 60 minutos con un jugador menos. No obstante, en los partidos anteriores tampoco se vio una buena imagen, y el cambio de entrenador no parece haberle dado una nueva motivación a los futbolistas.

Un punto que sí se puede resaltar es que algunos jugadores están asomando desde las fuerzas básicas, tratando de ganarse un lugar en el primer equipo. Cuando Óscar García Junyent fue presentado como nuevo director técnico, desde el club remarcaron su capacidad de potenciar a los canteranos.

Un jugador joven que ingresó de buena manera en el partido ante Leones Negros fue Gael García. El delantero demostró su capacidad de desequilibrio y provocó un penal que derivó en el empate parcial. Finalmente, los melenudos se llevaron la final por 2 a 1, por lo que el Rebaño se quedó con las manos vacías.

El canterano que deslumbra a Óscar García Junyent

“Hay un futbolista juvenil que tiene enloquecido, enamorado, al técnico Óscar García Junyent por lo que hace dentro del terreno de juego. Que no les extrañe que muy pronto, en este torneo, pueda debutar con el Rebaño Sagrado”, comentó Jesús Bernal en su canal de Youtube, refiriéndose a Hugo Camberos.

El extremo también tuvo buenos ingresos en los amistosos, pero necesita más minutos para desplegar todo su talento. De acuerdo a lo que informó el periodista, el jugador de 17 años encanta en el cuerpo técnico, por lo que debutaría en el Clausura 2025.