Chivas de Guadalajara volvió a sumar un tropezón en su pretemporada. Luego de haber empatado 0 a 0 en partidos intrascendentes con Mineros de Zacatecas y Atlas, el Rebaño Sagrado perdió con Leones Negros. Los dirigidos por Óscar García Junyent accedieron a jugar la final de la Copa Pacífica porque luego del empate en el clásico tapatío se impusieron 5 a 4 en la definición por penales.

No obstante, el partido ante Atlas no había tenido grandes emociones, no se había visto un buen rendimiento por parte de Chivas ni se vio una idea marcada por parte del nuevo entrenador. Días antes el partido ante Mineros también había terminado empatado en 0.

Aunque se trata de partidos de pretemporada, todos ellos desvirtuados por una gran cantidad de cambios, el hastío pasa por el hecho de que no se haya mostrado nada esperanzador desde el juego. La llegada de un nuevo director técnico hacía esperar que se percibiera en los primeros partidos su impronta, pero es algo que no está sucediendo.

Los cambios casi ilimitados, algo común en los partidos de preparación, provocan que los equipos pierdan su forma y la construcción que están llevando en un partido. No obstante, Óscar García Junyent logró que, incluso con esta condición, se generara una situación muy curiosa.

La llamativa decisión de Óscar García Junyent con Ricardo Marín

La final de la Copa Pacífica fue para Leones Negros, que se impuso por 2 a 1 con un gol de Alejandro Carreón sobre la hora. La apertura del marcador había estado a cargo de Bryan Flores. Sin embargo, lo llamativo sucedió con el autor del gol de Chivas, que había significado el empate parcial, Ricardo Marín.

Ricardo Marín es una de las opciones que Óscar García Junyent tiene en el ataque. (Imago)

El delantero rojiblanco ejecutó de muy buena manera el penal que había sido provocado por Gael García en el minuto 72. Lo curioso es que Marín había ingresado en el entretiempo, y luego de marcar el gol, volvió a ser sustituido por García Junyent. Catorce minutos después de anotar, y con solo 41 minutos en cancha, Ricardo Marín fue reemplazado, sin ningún signo que indicara que estuviera lesionado. ¿Y el manejo de grupo?