Una de las mejores noticias para Chivas de Guadalajara en el 2024 fue la consagración de su equipo filial. El Tapatío logró salir campeón de la Liga de Expansión MX luego de vencer al Celaya por 5 a 3 en el resultado global. Ante un pálido año del primer equipo, el logro de los jóvenes que están en la órbita del Rebaño Sagrado fue recibido con mayor felicidad.

Entre los jugadores que consiguieron el título hubo varios que se destacaron. Es por eso que ahora se menciona la posibilidad de que 7 de ellos sean promovidos al primer equipo de cara al Clausura 2025. Eduardo García, Gael García, Saúl Zamora, Teun Wilke y Benjamín Sánchez son algunos de los mencionados. Justamente Zamora ahora expresó su ilusión de ser tenido en cuenta por Óscar García Junyent.

El mediocampista convirtió el gol que selló el campeonato a favor del Tapatío. Ahora, con 21 años, le comentó a Súper Deportivo cómo vivió la consagración. “El gol en la final fue algo que disfruté mucho por el contexto en el que se dio. Creo que marcar en una final siempre será algo especial, pero lo hizo aún más el que estuviera allí mi familia, mi novia y mis amigos que hicieron el viaje”, comentó.

Sobre cómo se considera como jugador en la actualidad, Zamora cree que ha crecido mucho en los últimos años. “Soy un jugador y una persona más madura. Todas las experiencias futbolísticas que me han tocado vivir y todas las cosas que me han tocado pasar, creo que me han hecho una persona y un jugador más completo”, aseveró el joven profesional.

La esperanza de Saúl Zamora de ganarse un lugar en Chivas

Ante su gran rendimiento, inmediatamente se mencionó la posibilidad de que sea promovido por Chivas. El Rebaño Sagrado se caracteriza por la necesidad de obtener mucho talento por parte de sus fuerza básicas, y Zamora puede ser un ejemplo de lo que busca la institución. El jugador de 21 años se refirió a la chance que puede tener.

“La posibilidad de que me elija Chivas es algo que me pone muy feliz y me llena de ilusión. Desde que llegué acá, me han arropado como si fuera mi familia y todos, absolutamente todos, me han hecho sentir en casa. Estoy feliz con la vida de poder jugar en una institución como Chivas y es algo que valoro mucho porque no todos tienen esa oportunidad de poder vestir estos colores”, afirmó el centrocampista.