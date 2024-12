Además de la designación de un nuevo director técnico, uno de los temas más importantes a definir en Chivas es la llegada de refuerzos. Con la presentación de Óscar García Junyent como nuevo entrenador, una parte del trabajo de la directiva tapatía ya está hecho. Sin embargo, ahora lo que deben definir es la incorporación de futbolistas que potencien la plantilla actual.

Allí tendrá una función preponderante el flamante DT. De igual manera, como de costumbre, Juan Carlos Martínez Castrejo será el que tome decisiones trascendentales, ya que se trata del principal jerarca de la dirección deportiva. En la presentación de García Junyent se dieron definiciones muy importantes, y una de ellas está vinculada a la llegada de jugadores para el próximo año.

El ascenso de los jugadores del Tapatío

La elección del estratega español para que tome el mando en Chivas tuvo un objetivo claro: contratar a alguien que pueda potenciar a los jóvenes de la plantilla. La propia institución lo dejó claro cuando comunicó oficialmente la llegada de García Junyent. El europeo tiene experiencia en fuerzas básicas, por lo que conoce cómo es tratar con los novatos.

“El DT sabe trabajar con equipos que tienen un equilibrio entre jugadores experimentados y jóvenes en desarrollo, lo cual mantendrá abiertas las puertas para los talentos de la Cantera Rojiblanca”, se pudo leer en el comunicado oficial. De esta manera se podía prever que en el ciclo de García Junyent habrá un particular protagonismo por parte de los jóvenes.

Tres días después de aquel comunicado se dio la presentación oficial del español. En la conferencia de prensa hubo revelaciones en el mismo sentido, ya que Martínez Castrejo se refirió a la chance de tomar jugadores del Tapatío. De acuerdo a lo que dijo el director deportivo, a partir de 2025 subirán 7 jugadores desde el equipo filial de Chivas, campeón de la Liga de Expansión MX. “Siete jugadores del Tapatío subirán al primer equipo de Chivas para esta pretemporada”, aseveró el directivo.

A pesar de que no especificó nombres, desde hace semanas se mencionan algunos nombres. Eduardo García, Saúl Zamora, Teun Wilke y Benjamín Sánchez son solo algunos de los jugadores que se rumorea que podrían dar el salto al Rebaño Sagrado. Aunque no se los nombró de manera oficial, está claro que Chivas necesita sangre nueva y la posibilidad de apuntalar la plantilla actual con jugadores que puedan renovar a un equipo que no cumplió los objetivos en 2024.