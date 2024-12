Chivas de Guadalajara inicia una nueva etapa con la llegada de Óscar García Junyent como director técnico. El español renueva las esperanzas de toda una afición que quedó desilusionada con la temprana eliminación en el Apertura 2024. Con las expectativas renovadas, el entrenador español fue presentado ante los medios y los aficionados en conferencia de prensa.

En la sala estuvo acompañado de Juan Carlos Martínez Castrejo, Director del Comité Técnico Deportivo rojiblanco. El también español no solo hizo referencia al arribo de su compatriota, sino que además le dedicó un capítulo aparte a lo que será el mercado de pases. En los últimos días estuvo en discusión la política de refuerzos del Rebaño, ya que García Junyent habría llegado para potenciar a los jugadores de las fuerzas básicas, sin pensar tanto en fichar a estrellas.

Óscar García Junyent tiene experiencia en el fútbol inglés y español. (Getty)

El futuro de Piojo Alvarado y Pocho Guzmán

Roberto Alvarado es uno de los futbolistas más destacados de Chivas. Sin embargo, desde hace tiempo corre el rumor de que podría volver a Cruz Azul, ya que la Máquina Cementera mantiene el 50 por ciento de la ficha del Piojo. Sobre la situación que envuelve al atacante, Martínez Castrejo alzó la voz.

“Alvarado puede ser jugador franquicia, es de los mejores jugadores de México, el mejor para nosotros y va a seguir aquí“, afirmó con ahínco el director deportivo. De esta manera, se espera que el Piojo se mantenga con el Rebaño Sagrado, descartando la posibilidad de volver a vestir los colores de Cruz Azul.

Por otra parte, el directivo europeo expresó lo que piensa hacer con Víctor Guzmán: “Pocho es tremendamente querido, forma parte de la plantilla, le ha dado mucho a Chivas. Lo estaremos esperando como a todos para las pruebas médicas”, sentenció. “Son jugadores muy importantes, son jugadores muy queridos y no puedo decirte nada más sobre el futuro”, agregó sobre Alvarado y Guzmán.

La prioridad de Óscar García Junyent

Más allá de lo que significaron las declaraciones de Martínez Castrejo, el foco estaba puesto en el nuevo entrenador. Una de las declaraciones más relevantes del DT fue sobre cómo priorizó a Chivas por sobre otras propuestas. “Los otros equipos me vinieron con la propuesta económica de primera, entonces es como si me viniera el Barcelona, por mucho mas dinero que me ofrecieran en otro sitio, donde quería estar es en el Barcelona. Donde quería estar es en Chivas y aquí estoy”, comentó el español, aunque no reveló cuáles fueron los otros equipos que lo pretendían.