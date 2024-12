Este viernes, el entrenador Óscar García Junyent fue presentado como nuevo estratega de las Chivas de Guadalajara. La conferencia de prensa tuvo lugar en Verde Valle y allí, el flamante director técnico pudo compartir sus primeras impresiones del desafío que se avecina. Pero una de las preocupaciones de la afición pasa por saber si llegarán o no refuerzos para el Clausura 2025.

El periodista Alejandro Ramírez fue quien preguntó por estas cuestiones, además de casos particulares como el de Chiquete Orozco y su posible fichaje por Cruz Azul. Pues bien, a decir verdad, las respuestas de Óscar García y de Juan Carlos Martínez Castrejo resultaron algo evasivas, pues no queda claro si llegarán o no incorporaciones a la plantilla del Rebaño Sagrado.

La respuesta de Martínez Castrejo: “Nuestros jugadores son los mejores”

Consultado sobre algunos casos de fichajes que no acabaron teniendo rodaje, como Govea, Barajas y Aguirre, Martínez Castrejo respondió: “Todo el mundo que llega a Chivas forma parte de la plantilla y todos son valorados. La situación de después, los minutos que jueguen, tener en cuenta o no a esos jugadores, es una decisión pura y dura de la dirección técnica”.

“La dirección técnica y la dirección deportiva siempre han estado de la mano, y siempre van a estar. Cuando se presenta la posibilidad de jugadores, de incorporaciones a la plantilla, a mí me gusta mas decir incorporaciones que refuerzos. Si algo voy a hacer siempre es defender al 100% a todos los jugadores que estén en Chivas, porque creo que son el activo fundamental junto con el amor y la pasión de los aficionados. Para mí nuestros jugadores son los mejores, ya lo dije un día y lo vuelvo a repetir“. ¿Entonces no será una urgencia salir al mercado para potenciar la plantilla?

Óscar García sí se reforzará con jugadores del Tapatío campeón

“Sé que el Tapatío es la segunda vez que consigue el título. Desde aquí darles la enhorabuena, porque no es nada facil. Para mí la diferencia es que esta vez se ha conseguido con gente mucho mas joven y claro que voy a contar con gente del Tapatío. He visto partidos de este equipo, jugadores jóvenes muy interesantes que pasa como muchas veces, que si al jugador joven no le das la oportunidad de mostrarse o de enseñar lo que puede dar, no sabes hasta qué punto puede llegar a ser de bueno este jugador. Entonces en la pretemporada ahora vamos a tener bastantes jugadores del Tapatío y allí dependera de ellos. Yo si me habeis seguido un poco sabran que me da igual la edad, si tenga 37 o 15, si el de 15 va a dar un mejor rendimiento para el equipo, va a jugar el de 15″.

Otra respuesta que sonó evasiva fue la del propio García sobre posibles fichajes, pues el entrenador opinó que no necesariamente traer refuerzos será una garantía de resultados: “Logicamente como entrenador quiero tener a los mejores jugadores, pero eso tampoco te garantiza nada. PSG tuvo a Messi, Neymar y Mbappe y no ganó la champions. Lo que quiero es formar un equipo. Confío 100×100 en la dirección deportiva, en el club, en que van a hacer lo máximo posible, lo que esté en sus manos para traer a los mejores jugadores posibles. Despues dependerá de mí sacar los rendimientos”, señaló el estratega español.