Roberto Alvarado no deja de levantar suspiros entre los principales equipos de la Liga MX. Debido al buen recuerdo que dejó en Cruz Azul, el jugador de las Chivas es vinculado constantemente a La Máquina Cementera. No obstante, el Piojo es uno de los futbolistas más valorados en el Rebaño Sagrado, por lo que su salida no sería recibida como una buena noticia.

En ese sentido, lo que sí se recibe como una novedad positiva en Guadalajara es que Cruz Azul apuntaría sus cañones a otro jugador. De acuerdo a lo que informó la periodista Iliany Aparicio, la Máquina está detrás de Facundo Torres. El uruguayo que milita en Orlando City viene manteniendo un rendimiento muy bueno y llamó la atención en la escuadra que dirige Martín Anselmi.

La comunicadora aseguró que “el fichaje por Piojo Alvarado se complica”, lo que llevó a Cruz Azul a posar sus ojos sobre Torres. Cabe agregar que el charrúa también está siendo seguido por clubes europeos. De esta manera, las Chivas respiran aliviadas ya que se trata de uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla, cuyo nivel es de selección. En el Apertura de la Liga MX, Alvarado convirtió 5 goles en 14 partidos disputados con la camiseta rojiblanca.

Captura de información de Iliany Aparicio en X.

Roberto Alvarado llegó al Rebaño Sagrado en 2022, justamente desde Cruz Azul. En aquella operación estuvo incluido Uriel Antuna, por la que también ambas instituciones se quedaron con el 50% de la ficha del Piojo, lo que llevó a que sea vinculado sucesivamente a la Máquina Cementera en los diferentes mercados de pases, y este año no iba a ser la excepción.

¿Cuánto vale Piojo Alvarado?

El delantero de 26 años está muy bien ponderado en las Chivas. La consideración positiva que se hace de Alvarado en el equipo ha llevado a que tenga una cotización alta. Según el periodista Jesús Hernández, el Rebaño Sagrado pediría 16 millones de dólares por el Piojo. Sin embargo, ese monto no iría en su totalidad a las arcas de las Chivas.

Cruz Azul sigue manteniendo aquella mitad del pase que le corresponde desde la operación donde también se vio involucrado Uriel Antuna. De esta manera, en las últimas semanas se mencionó que una oferta de 8 millones de dólares dejaría a Alvarado de vuelta en la Ciudad de México. Por su parte, Facundo Torres tiene una cotización de más de 14 millones de dólares en la página especializada Transfermarkt.