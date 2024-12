Los aficionados de Chivas quieren dejar atrás lo que fue una pálida presentación en el Apertura 2024. Un equipo que tenía expectativas de avanzar a Cuartos de Final en buena posición, terminó peleando el pase a la Liguilla a través del Play-In con Atlas. Lamentablemente para el Rebaño Sagrado, los zorros se llevaron el Clásico Tapatío por 1-2 en el Estadio Akron.

La decepción fue mayor cuando se vio el pobre rendimiento que el equipo de Beñat San José tuvo ante Tijuana. Xolos se llevó el boleto a Cuartos de Final luego de un contundente triunfo por 3 a 0. Para cambiar la imagen de Chivas, la directiva decidió contratar como director técnico a Óscar García Junyent. El español releva a Arturo Ortega Juárez, quien había asumido como interino luego del desplante de Fernando Gago.

Óscar García fue presentado este viernes y dejó varios títulos en la conferencia de prensa. El flamante estratega se mostró muy feliz y entusiasmado con el nuevo proyecto de la escuadra tapatía. “He recibido muchos mensajes muy bonitos, espero corresponder en el campo que es donde mejor sé hacerlo, la gente me ha acogido muy bien“, manifestó el europeo.

Óscar García Junyent en su época como director técnico de Celta de Vigo. (Imago)

“Desde el primer día me siento en deuda con este club, con esta gente, con 40 millones de mexicanos, lo que queremos es empezar a trabajar, poner al equipo a la altura de su afición”, agregó. Rápidamente, Óscar García Junyent buscó ganarse el cariño de los simpatizantes rojiblancos. El español ponderó en más de una oportunidad la grandeza de Chivas.

Los clubes con los que Óscar García Junyent comparó a Chivas

En un pasaje de la conferencia de prensa, el DT de 51 años destacó su experiencia en diversas ligas y países. “Estar en muchos sitios, en 7 países, me ha hecho mejor entrenador, si me hubiera quedado en Barcelona no sería el entrenador que soy ahora”, afirmó García Junyent. El europeo dirigió en Inglaterra, España, Bélgica y Francia, entre otros.

A la hora de mencionar la importancia de Chivas como club, el director técnico no dudó en compararlo con los principales clubes de su país de origen. “No sé si son conscientes de lo que es Chivas en el mundo, en Europa es conocido como el Barcelona o el Real Madrid, de la grandeza, de la identidad de este club. Cuando me llamó Juan Carlos me sentí el hombre más afortunado del mundo porque para mí venir a Chivas es como entrenar al Barca o al Madrid“, afirmó.