El pasado sábado Tapatío le dio una de las grandes sonrisas a la afición rojiblanca debido a que se quedó con la final ante Celaya por el Apertura 2024 de la Liga de Expansión MX. Arturo Ortega fue parte importante en el inicio de la temporada para lograr este objetivo y recibió una medalla. ¿Demasiado premio para el técnico que fracasó con el Rebaño Sagrado?

No hay dudas de que el Guadalajara no estuvo a la altura de las circunstancias luego de haber perdido contra Atlas en el Play-in. El Clásico Tapatío dejó a las claras que los rojiblancos no estaban ni para competir por el título.

Tapatío logró una importante victoria en el día de ayer luego de haberse quedado con la vuelta de la Final de la Liga de Expansión MX. Allí estuvo presente Arturo Ortega, quien el pasado viernes fue cesado como entrenador de Chivas tras perder ante Atlas en el Play-in.

Arturo Ortega recibió una medalla en la premiación de Tapatío. (Foto: IMAGO7)

Lo que muy pocos llegaron a ver fue que el ahora extécnico del Guadalajara recibió un premio junto a los Cabritos ya que le dieron una medalla por haber formado parte del proceso para ser campeón en el Apertura 2024.

Benjamín Sánchez habló de su futuro en Chivas

Por otro lado, en el día de ayer, Benjamín Sánchez habló sobre su futuro en el equipo tras no renovar su contrato. “Estamos en pláticas y a mi me gustaría quedarme aquí en primera división, entonces vamos a ver qué pasa”, le contestó el canterano a José María Garrido.