¡TROPEZARON! Fuerzas básicas de Chivas no pudieron salir con el triunfo de León

Las fuerzas básicas de Chivas no pudieron continuar con esa tendencia positiva que estaban encontrando en el Clausura 2023 y dejaron escapar puntos importantes de su visita al León, por lo que la Sub 20 y la Sub 18 podrían sufrir caídas en sus tablas generales.

La Sub 20 protagonizó un juego de poder a poder contra La Fiera, en donde la escuadra del Bajío se fue arriba en el marcador por la anotación de Héctor Uribe. Sin embargo, el espectáculo se incrementó a partir del minuto 60, ya que el Rebaño emparejó la pizarra con la diana de Juan Zavala.

Los Panzas Verdes recuperaron la ventaja por conducto de José Salazar; sin embargo, los tapatíos volvieron a sacar el orgullo por delante y empataron nuevamente el encuentro con una anotación de Luis Ledesma en los últimos minutos del encuentro.

Por su parte, la Sub 18 sufrió un doloroso descalabro por la mínima diferencia de territorio leonés por un gol de último minuto de Víctor Rodríguez, que selló otro descalabro más para los rojiblancos en el torneo.

¿Cómo van en la tabla general las filiales rojiblancas?

A falta de que concluya la jornada 15 del Clausura 2023, Chivas Sub 20 se quedó instalado en el segundo lugar general con 31 puntos, empatado con el América, que marcha líder por mejor diferencia de goles. Por su parte, la Sub 18 está momentáneamente en la posición siete con 28 unidades.