José Juan Macías se ha convertido en esa promesa que se ha esperado mucho y no termina de pulirse en las Chivas de Guadalajara. Rebaño Pasión te presenta las 25 cosas que no sabías del goleador canterano.

25 cosas que no sabías de: José Juan Macías, el goleador más esperado por las Chivas de Guadalajara

El espigado delantero de las Chivas de Guadalajara, José Juan Macías, se ha convertido en esa promesa que se ha esperado desde hace varios años y no termina de pulirse como artillero dentro del futbol mexicano. Rebaño Pasión te presenta las 25 cosas que no sabías del canterano goleador.

El portentoso atacante canterano del Rebaño Sagrado ha tenido que lidiar -desde que abandonó tempranamente las Fuerzas Básicas- con preferencias técnicas, además de algunas decisiones y lesiones que han cambiado la proyección de este talentoso delantero, que se esperaba descollara en el Torneo Apertura 2022 de Liga MX, lo que no ocurrirá por una cirugía en su rodilla derecha.

Yey-Yey, como se conoce al prometedor atacante desde su etapa en las Fuerzas Básicas de Chivas por la pronunciación en inglés de su diminutivo JJ, ha sido uno de esos jugadores que finalmente no han podido cumplir con la proyección que llevaban al debutar en Liga MX y no ha podido sostener el rendimiento que exhibió en torneos aleatorios, tanto en su préstamo con León como los más recientes con Guadalajara antes de marcharse a España. Por ello, Rebaño Pasión te presenta las 25 cosas que no sabías de este artillero, a continuación:

25 cosas que no sabías de José Juan Macías

25 ¿Cuándo nació José Juan Macías?

Macías es perteneciente al signo zodiacal de Virgo en su último día (IMAGO7)

José Juan Macías nació el miércoles 22 de septiembre de 1999, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX.

24 ¿Dónde nació José Juan Macías?

JJ es tapatío y figura de las Chivas (IMAGO7)

José Juan Macías nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX.

23 ¿Cuánto mide José Juan Macías?

Macías es uno de los más espigados del ataque rojiblanco (Chivas)

JJ Macías cuenta con una estatura de 1.78 metros o 5'10" en medición de pies y pulgadas, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX.

22 ¿Cuánto pesa José Juan Macías?

Macías es de los que más cuida su alimentación en la Liga MX (Chivas)

JJ Macías posee un peso promedio de 76 kilogramos o 167 libras, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX.

21 ¿Cuál es el nombre completo del delantero de Chivas?

El jugador es conocido por sus dos nombres: José Juan (Chivas)

El delantero rojiblanco fue registrado bajo el nombre de José Juan Macías Guzmán, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX.

20 ¿Está casado JJ Macías?

Macías se encuentra soltero en estos momentos de su vida (IMAGO7)

El canterano de las Chivas es de esos futbolistas que mantiene su vida personal con mucha privacidad, aunque en una ocasión incurrió en un escándalo o indisciplina al ser visto en la compañía de unas chicas, junto a Alexis Vega y Uriel Antuna, estos últimos casados. De resto, ha dejado saber poco de su vida personal.

19 ¿Tiene hijos Macías?

Macías es aún muy joven y está concentrado en el futbol (IMAGO7)

El atacante del Guadalajara, que apenas supera la veintena de años, hasta el momento, no tiene hijos.

18 ¿Qué equipo debutó a JJ Macías en Liga MX?

Matías Almeyda debutó a JJ Macías en Chivas (IMAGO7)

José Juan Macías forma parte de las Fuerzas Básicas de las Chivas desde los 12 años de edad y fue el club que apenas cinco años más tarde le dio la oportunidad de debutar como profesional, una decisión tomada por el argentino Matías Almeyda al usarlo en el Torneo Apertura 2017 tanto en Copa MX como en la Liga MX.

17 ¿Cuándo debutó José Juan Macías en Primera División?

Macías debutó ante Toluca en Liga MX (IMAGO7)

El delantero canterano de las Chivas de Guadalajara debutó el sábado, 22 de julio de 2017 al aparecer como titular en la alineación y disputar 64 minutos en el empate 0-0 con Toluca en el Estadio Akron, por la Jornada 1 del Torneo Apertura 2017 de Liga MX.

16 ¿Cuándo anotó José Juan Macías su primer gol en Liga MX?

Macías anotó su primer gol en Liga MX en 2017 a Tijuana (IMAGO7)

El atacante canterano del Rebaño Sagrado marcó su primer gol en Liga MX el sábado, 28 de octubre de 2017 y lo hizo por partida doble en la victoria 3-1 sobre Tijuana en el Estadio Akron, por la Jornada 15 del Apertura 2017. En Copa MX se estrenó como goleador del primer equipo y lo hizo el miércoles, 9 de agosto de 2017 al anotar el tanto del triunfo 1-0 en su visita a Juárez en la frontera.

15 ¿Cuándo llegó José Juan Macías a las Chivas de Guadalajara?

Macías llegó como parte de la Sub13 y ahora es figura del primer equipo (IMAGO7)

El delantero llegó muy jovencito a la cantera de las Chivas de Guadalajara, lo hizo con apenas 12 años de edad en marzo de 2012, por lo que cuenta con más de una década dentro de la institución tapatía, a pesar de sus breves pasantías a préstamo tanto en el club León, como en el Getafe de España.

14 ¿Cuándo debutó José Juan Macías con las Chivas?

JJ Macías se estrenó como suplente frente a León en el CAR (IMAGO7)

José Juan Macías disputó su primer partido con una playera rojiblanca el lunes, 9 de abril de 2012 al entrar de cambio y jugar 15 minutos en la victoria 3-1 sobre el club León en la cancha 3 del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), un torneo de categoría Sub13 de Fuerzas Básicas celebrado en la Ciudad de México, durante una semana, en la que además enfrentó en los días siguientes 10 y 11 de abril a Rayados de Monterrey (0-0) y al Club San Luis (1-0), para completar 86 minutos.

13 ¿Cuál fue el primer Clásico Tapatío de JJ Macías con Chivas?

Macías disputa el Clásico Tapatío desde Fuerzas Básicas (IMAGO7)

José Juan Macías pudo disputar sus primeros minutos de la máxima rivalidad jaliscience ya como profesional en la Liga MX y debutó el sábado, 4 de noviembre de 2017, cuando entró de cambio para jugar toda la segunda parte en la derrota 2-1 ante Atlas en el Estadio Akron, por la Jornada 16 del Torneo Apertura 2017.

12 ¿Cuál fue el primer Clásico Nacional de JJ Macías con Chivas?

Macías ha disputado varias ediciones del Clásico Nacional (IMAGO7)

José Juan Macías logró disputar sus primeros minutos de la máxima rivalidad nacional como profesional en la Liga MX y lo cumplió el miércoles, 18 de octubre de 2017, cuando entró de cambio a los 77 minutos (13) en la caída 2-1 ante el club América en el Estadio Azteca, por la Jornada 10 del Torneo Apertura 2017.

11 ¿Cuándo marcó José Juan Macías su primer gol con Chivas?

Macías con apenas 14 años anotó su primer gol con Chivas (IMAGO7)

El primer gol de José Juan Macías con las Chivas data del sábado, 16 de agosto de 2014, cuando formó parte de la goleada 3-0 sobre la Selección de Tercera División en la cancha 1 del Centro de Capacitación Profesional (CECAP) en Santa Úrsula Coapa, por la Jornada 2 del Torneo Verano 2014 de la Liga MX de Fuerzas Básicas en la categoría Sub15.

10 ¿Jugó con otro equipo José Juan Macías?

JJ Macias tuvo una breve pasantía en 2021 por España (Getafe FC)

El canterano de las Chivas de Guadalajara se marchó todo el año 2019: Clausura y Apertura, a préstamo con el club León y que pretendió adquirirlo, pero la alta suma solicitada por la directiva rojiblanca impidió su marcha al equipo del Grupo Pachuca. El 5 de julio de 2021 se hace oficial su cesión al Getafe CF, pero en febrero de 2022 regresa al redil tras rescindir el préstamo.

9 ¿JJ Macías tuvo ciclo con la Selección Mexicana en categorías menores?

Macías recibió su primer llamado en 2017 (IMAGO7)

El 3 de abril de 2017 recibió su primera convocatoria a la Selección Nacional en la categoría Sub18 para una gira de preparación en Portugal y Estados Unidos. El 18 de septiembre de ese año, fue incluido en la lista de 24 jugadores que disputaron el torneo Chang An Ford Cup International Youth Football Tournament, en China y donde obtuvo los reconocimientos como máximo goleador con seis goles en tres partidos y como mejor jugador del torneo, tras ganar el certamen con México.

8 ¿Jugó JJ Macías con la selección mexicana de mayores?

El canterano de las Chivas fue convocado en diversas ocasiones por el cuerpo técnico del argentino Gerardo Martino en su gestión de la Selección Mexicana y cuenta con una decena de partidos internacional en sus registros.

7 ¿Cuándo debutó JJ Macías con la selección nacional absoluta?

Macías se estrenó con la Selección en octubre de 2019 (IMAGO7)

El canterano de Chivas, debido a sus buenas actuaciones con el club León en 2019, fue convocado por Gerardo Martino para un partido amistoso contra Trinidad y Tobago, el 2 de octubre de 2019, cuando firma su debut con la selección absoluta al disputar los 90 minutos en la victoria 2-0 en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

6 ¿Cuándo anotó JJ Macías su primer gol con la Selección Nacional Mexicana?

Se estrenó como goleador en su mismo debut con la Selección (IMAGO7)

Macías debuta el 2 de octubre de 2019, con la selección absoluta de México al disputar los 90 minutos y marcar su primer gol en la victoria 2-0 sobre su similar de Trinidad y Tobago en Toluca.

5 ¿Ha sido campeón José Juan Macías en la Liga MX?

Macías (a la derecha, detrás de Zaldívar) formó parte de los campeones de la Concachampions 2018 (IMAGO7)

El canterano de las Chivas fue debutado por el argentino Matías Almeyda en el semestre siguente de ser campeón en el Clausura 2017, por lo que no cuenta de momento con un trofeo de Liga MX en su palmarés, pero formó parte clave del plantel del Guadalajara que coronó la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018.

4 ¿Quién es el mejor amigo de José Juan Macías dentro de las Chivas?

Macías ha hecho una buena amistad con Alexis Vega (IMAGO7)

El canterano de las Chivas es un futbolista con una vida privada bastante reservada y más aún, después de aquella indisciplina en la que exhibió a sus compañeros Uriel Antuna y Alexis Vega. Con este último guarda una entrañable amistad que formó desde su regreso al redil en diciembre de 2019 y Vega fue el primero en enviarle sus mejores deseos, cuando sufrió una dura lesión que lo alejó de las canchas hasta enero de 2023.

3 ¿Cuál es el número que usa José Juan Macías en su playera de Chivas?

Macías actualmente usa el 7 en su espalda (IMAGO7)

El canterano de las Chivas ha ido bajando la numeración de su dorsal, por ejemplo, en 2015 usaba el 162, luego portó el 32 y al regresar de su préstamo en León se adueñó del 9, pero tras su ida a España volvió para actualmente llevar el 7 en su espalda.

2 ¿Hasta cuándo tiene contrato José Juan Macías con las Chivas?

El delantero tiene contrato hasta mediados de 2023 (IMAGO7)

El delantero del Club Deportivo Guadalajara tiene contrato vigente con su equipo hasta el 30 de junio de 2023, por lo que la directiva rojiblanca deberá trabajar en la renovación de su estelar atacante antes del 30 de diciembre de 2022 y retener una de las fichas más costosas que posee la institución tapatía.

1 ¿Cuánto vale José Juan Macías en el mercado de pases internacional?

La ficha de Macías llegó a valer 10 millones de euros en 2019 (IMAGO7)

La ficha deportiva de José Juan Macías pertenece en su totalidad a las Chivas de Guadalajara y según el portal especializado en el mercado de pases internacional: Transfermarkt, tiene un valor de siete millones de euros o poco más de 7.2 millones de dólares, según la última revisión efectuada a su perfil, en abril de 2022.

La ficha deportiva de Macías fue revisada por última vez en abril de 2022

