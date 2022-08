El portero canterano de las Chivas de Guadalajara, Miguel Jiménez, llegó muy joven al redil y ha tenido que trabajar el doble desde entonces para poder hacerse un lugar dentro del primer equipo y llegar a convertirse de forma silenciosa en una figura rojiblanca, de manera especial, por su desempeño en el Torneo Apertura 2022 de Liga MX, cuando tuvo su revancha deportiva y reivindicación en el arco tapatío. Rebaño Pasión te presenta las 25 cosas que no sabías del infravalorado, pero muy querido Wacho.

El guardameta del Rebaño Sagrado ha tenido que lidiar desde su arribo a Verde Valle hace casi dos décadas con los señalamientos y cuestionamientos de su talento o calidad por no ser considerado entre las figuras de la Liga MX o ser convocado a Selección Mexicana, pero ha callado muchas bocas a fuerza de constantes actuaciones brillantes desde su paso por Liga Expansión MX hasta su retorno al primer equipo como tercero en la posición y finalmente quedarse con la titularidad en el Torneo Clausura 2022.

Wacho Jiménez, como se conoce en el entorno del futbol mexicano al hábil portero, tiene unos 15 años en el redil y ha vivido etapas muy distantes en Verde Valle, desde la época de los cinco títulos con el argentino Matías Almeyda hasta la crisis deportiva de los rojiblancos desde 2019 con cambios de entrenador en cada temporada. Por ello, Rebaño Pasión te presenta las 25 cosas que no sabías de este infravalorado, pero muy querido arquero, a continuación:

25 cosas que no sabías de Miguel Jiménez

25 ¿Cuándo nació Miguel Jiménez?

Miguel Jiménez pertenece al signo zodiacal de Piscis (IMAGO7)

Miguel Jiménez nació el miércoles 14 de marzo de 1990, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX.

24 ¿Dónde nació Miguel Jiménez?

El Wacho es nayarita de nacimiento (IMAGO7)

Miguel Jiménez nació en Ruiz, municipio del estado de Nayarit, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX.

23 ¿Cuánto mide Miguel Jiménez?

El portero de las Chivas es más habilidoso que espigado (IMAGO7)

Miguel Jiménez tiene una estatura de 1.82 metros o 5'11" en medición de pies y pulgadas, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX.

22 ¿Cuánto pesa Miguel Jiménez?

Wacho Jiménez mantiene su peso como titular en Chivas (IMAGO7)

Miguel Jiménez posee un peso de 81 kilogramos o 178 libras, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX.

21 ¿Cuál es el nombre completo del Wacho?

Miguel Jiménez tiene casi dos décadas en el Rebaño (IMAGO7)

El espigado portero fue registrado bajo el nombre de Miguel Jiménez Ponce, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX.

20 ¿Está casado Miguel Jiménez?

Miguel Jiménez se casó en diciembre de 2019 (Instagram)

Miguel Jiménez es una persona muy cuidadosa de su vida personal sobre todo en las redes sociales, aunque se encuentra casado desde diciembre de 2019 tras una extensa relación amorosa con su actual esposa.

19 ¿Quién es la esposa del Wacho?

Jiménez mantiene una extensa relación de pareja con su actual esposa (Instagram)

La esposa de Miguel Jiménez se llama Marely Enriquez Garcia y es tan cuidadosa de su vida personal como el Wacho, por lo que nunca han revelado muchos detalles íntimos, ni ventilado problemas de su relación de pareja en las redes sociales o en los medios rosa. Tuvieron un noviazgo extenso de casi ocho años hasta que contrajeron matrimonio en diciembre de 2019.

18 ¿Tiene hijos Miguel Jiménez?

Jiménez se convirtió en padre primerizo (Instagram)

Miguel Jiménez presentó a la sociedad chivahermana a su primogénito: Isaác, el 26 de mayo de 2022. Una publicación compartida con la cuenta oficial de las Chivas. Es el primero de sus hijos con su esposa Marely Enriquez.

17 ¿Cómo se inició Miguel Jiménez en el futbol?

El Wacho es una de las actuales figuras en Chivas (IMAGO7)

Miguel Jiménez, durante una entrevista como canterano de Chivas en junio de 2010, reveló que "soy originario de Nayarit, inicié a los 10 años a jugar futbol en un equipo de allá de Xalisco, y después formé parte de una Tercera División eso fue a los 14, 15 años en Panzas Verdes y después hubo un torneo de selecciones aquí en Guadalajara y fue cuando fui visoreado por Jaime Pajarito".

16 ¿Qué motivó a Miguel Jiménez a ser portero?

El Wacho se inspiró en su papá para ser portero (Instagram)

Miguel Jiménez, durante una entrevista como canterano del Rebaño en junio de 2010, confesó que "siempre me gustó, mi papá es portero, nunca jugó profesional pero fue portero. Hubo un tiempo que me tocó jugar de defensa porque ya había dos porteros y como el otro portero no sabía jugar en el cuadro, a mí me tocaba jugar de central".

15 ¿Qué equipo debutó a Wacho en Liga MX?

Miguel Jiménez llegó muy joven al Rebaño Sagrado (IMAGO7)

Miguel Jiménez ingresa a las Fuerzas Básicas de las Chivas en la categoría Sub13 en el año 2000, fue promovido rápidamente a la Sub15, Sub17 y Sub20 tras destacar por su actuaciones en el arco y brilló con el recordado Chivas Rayadas de la Segunda División de México y ganó el título de la Liga Premier en el Torneo Revolución 2011. Fue visoreado por José Luis Real y realizó pretemporada con el primer equipo para el Apertura 2011 y fue registrado como tercer portero detrás de José Antonio Toño Rodríguez y el titular Luis Ernesto Michel. El Wacho fue siempre del Guadalajara.

14 ¿Cuándo debutó Miguel Jiménez en Primera División?

El Wacho se estrenó como profesional en Copa MX vs. Morelia (IMAGO7)

Miguel Jiménez disfrutó de sus primeros minutos en el profesionalismo al hacer su debut en la Copa MX Apertura 2015, el miércoles 29 de julio de ese año, cuando aparece como titular en el arco del Coras FC durante el empate 2-2 con Monarcas Morelia en el Estadio Arena Cora de su natal Tepic, Nayarit, correspondiente a la Jornada 1 de la fase de grupos de esa edición del extinto certamen copero. Su debut en Liga MX tardó un poco más y lo concretó el sábado 18 de noviembre de 2017, cuando fue titular en la victoria 2-0 sobre León en el Estadio Nou Camp de Guanajuato, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Apertura 2017.

13 ¿Cuándo llegó el Wacho a las Chivas de Guadalajara?

Jiménez llegó muy joven al Rebaño Sagrado (IMAGO7)

Miguel Jiménez, en una entrevista publicada por Chivas como canterano en junio de 2010, recordó que "llegué a Tercera División, mi entrenador era Germán (López) que ahora es el auxiliar del Primer Equipo, después pasé a Segunda, fue mi debut en Segunda, cuando nos traía Marco Fabián, después nos tomó otra vez en Segunda Chuy Rodríguez, que está en Toluca ahora, después nos volvió a agarrar Marco Fabián, por último Germán y ahora ya nos trae Manolo (Martínez) en la Sub20".

12 ¿Cuándo debutó Miguel Jiménez con las Chivas?

El Wacho se estrenó con Chivas en Copa MX frente a Leones Negros (IMAGO7)

Miguel Jiménez debutó con las Chivas, el miércoles 3 de febrero de 2016, como titular en el arco durante la victoria 1-0 sobre Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el Estadio Jalisco, correspondiente a la Jornada 3 de la fase de grupos de la Copa MX Clausura 2016. Dos semanas más tarde, reapareció para la vuelta, que se saldó con idéntico marcador en el Estadio Akron.

11 ¿Cuál fue el primer Clásico Tapatío de Miguel Jiménez con Chivas?

Jiménez ya suma varias ediciones del Clásico Tapatío en Chivas (IMAGO7)

Miguel Jiménez disputó muchos minutos de la tradicional rivalidad jalisciense en su paso por las Fuerzas Básicas, pero en el profesionalismo jugó su primer Clásico Tapatío, el viernes 24 de agosto de 2018, en la victoria 0-1 sobre el club Atlas en el Estadio Jalisco, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

10 ¿Cuál fue el primer Clásico Nacional de Miguel Jiménez con Chivas?

Miguel Jiménez jugó su primer Clásico Nacional de Liga MX en 2022 (IMAGO7)

Miguel Jiménez disputó cualquier cantidad de minutos de la máxima rivalidad histórica del futbol mexicano en su paso por las Fuerzas Básicas, pero en el campeonato nacional y aunque parezca casi increíble jugó su primer Clásico Nacional, el sábado 12 de marzo de 2022, en el empate 0-0 con el club América en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2022 Grita México de Liga MX. Casi cinco años después de su debut y solo dos días antes de cumplir sus 32 años de edad.

9 ¿Miguel Jiménez tuvo ciclo con la Selección Mexicana en categorías menores?

Miguel Jiménez no estuvo en ciclos menores (IMAGO7)

Miguel Jiménez no tuvo oportunidad de formar parte de los ciclos de categorías menores de la Selección Mexicana al ser considerado en las Fuerzas Básicas un portero promedio y en una posición de grandes figuras en nuestra nación.

8 ¿Miguel Jiménez jugó con la selección mexicana de mayores?

Miguel Jiménez nunca ha sido convocado a Selección (IMAGO7)

Miguel Jiménez tampoco tuvo oportunidad de formar parte de las convocatorias de la Selección Mayor de México al vivir a la sombra en Chivas de figuras, como: Luis Ernesto Michel, Rodolfo Cota y Raúl Gudiño.

7 ¿Miguel Jiménez jugó con otros equipos en el futbol mexicano?

Jiménez jugó una temporada y llegó a ser capitán de la Jaiba Brava (IMAGO7)

Miguel Jiménez al no tener mucho espacio dentro de las Chivas de Guadalajara estuvo un par de ocasiones cedido en otros equipos. Primero, tuva una pasantía con el Coras FC en su natal Nayarit, durante el Torneo Apertura 2015 de la extinta Liga de Ascenso MX. Luego, pasó una temporada (2019-2020) a préstamo con Tampico Madero, también del Ascenso MX y con el que brilló al punto de ser considerado como el mejor portero del Apertura 2019, cuando se habló de su posible traspaso a la Jaiba Brava hasta que se anunció la abolición de la categoría para su reformación a la actual Liga de Expansión MX, sin ascenso.

6 ¿Por qué apodan "Wacho" a Miguel Jiménez?

Miguel Jiménez es reconocido por su característico corte de cabello (IMAGO7)

Miguel Jiménez, portero de las Chivas de Guadalajara, es también conocido como el Wacho, un apodo por su particular corte de cabello al estilo militar.

5 ¿Miguel Jiménez ha sido campeón en la Liga MX?

Wacho Jiménez fue figura en el título de Copa MX Clausura 2017 (IMAGO7)

Miguel Jiménez formó parte de la plantilla que coronó el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, a pesar de no disputar ni un minuto de ese certamen. Aunque fue pieza clave para el doblete que conquistó Guadalajara, el 19 de abril de 2017, al atajar todos los penales de Morelia en la tanda y darle así otro título al Rebaño en la Copa MX Clausura 2017.

4 ¿Quién es el mejor amigo del Wacho dentro de las Chivas?

El portero rojiblanco no es de tomarse fotos con compañeros (IMAGO7)

Miguel Jiménez posee el típico carácter hermitaño que destaca en el solitario guardameta y no publica imágenes en redes sociales con algún compañero en especial, ni en fotografías de los entrenamientos aparece bromeando con un colega. Siempre dedicado a su trabajo.

3 ¿Cuál es el número que usa Miguel Jiménez en su playera de Chivas?

El portero utiliza esta temporada el dorsal 23 en Chivas (IMAGO7)

Miguel Jiménez ha portado diversos números en su extenso paso por las Chivas de Guadalajara, actualmente se encuentra registrado con el dorsal 23, a pesar que el 1 se encontraba disponible tras la salida de Raúl Gudiño al Atlanta United de la Major League Soccer (MLS).

2 ¿Hasta cuándo tiene contrato Miguel Jiménez con las Chivas?

Miguel Jiménez todavía se mantiene con contrato en Chivas (IMAGO7)

Miguel Jiménez, portero de las Chivas, tiene contrato vigente con el Guadalajara hasta el 30 de junio de 2022, según informó el portal especializado en el mercado internacional del futbol: Transfermarkt. Posiblemente, su renovación todavía no ha sido actualizada en la plataforma.

1 ¿Cuánto vale Miguel Jiménez en el mercado de pases internacional?

El portero del Rebaño tiene contrato vigente con la institución (IMAGO7)

La ficha deportiva de Miguel Jiménez, portero del Guadalajara, tiene un costo aproximado al millón de dólares o 600 mil euros, según informó el portal especializado en el mercado internacional del futbol mundial: Transfermarkt, luego de su más reciente actualización.

