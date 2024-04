Fue difícil crecer en un hogar de aficionados a las Chivas de Guadalajara y dar el paso de entrar en las Fuerzas Básicas de Atlas. No sólo eso, sino pasar cinco años en la cantera rojinegra; mientras la familia le cantaba porras de los rojiblancos. Sufrió un año sin jugar para lograr una oportunidad con Cruz Azul, la que aprovechó hasta debutar en la Liga MX. Pero una decisión impulsiva lo llevó a Monterrey. Aunque ese impetuoso paso le permitió volver a casa y hacer feliz a su mamá. Ahora, busca consolidar su sueño en el Rebaño Sagrado. Esa es la historia de Emmanuel Gutiérrez.

Rebaño Pasión platicó en exclusiva con el delantero de la categoría Sub23 de Chivas y nos confirmó su particular historia. Edgar Emmanuel Gutiérrez Alatorre nos aclaró que prefiere ser llamado por su segundo nombre. El ariete (8 de junio de 2002) ya tiene 21 años de edad, pero su 1.80 metros de estatura, contextura física y olfato goleador le permitió cumplir un sueño. El tapatío tiene como ídolo a Omar Bravo y es comprensible, también es delantero, jugó con Atlas y anhela consolidarse con el Guadalajara.

Emmanuel Gutiérrez llegó al redil como parte del proyecto de Fernando Hierro para nutrir de talento la cantera de Chivas. Se encuentra en su primer torneo como rojiblanco y reveló todos los detalles de su carrera hasta concretar este anhelo de vestir la playera de sus amores. Además, debutar de cambio con un gol para comandar la remontada del Rebaño Sagrado. En cuanto a esa experiencia basta en Fuerzas Básicas, describió cada paso que ha dado.

El delantero tapatío debutó el 3 de abril de 2015 con la Sub13 y pasó cinco años en Atlas. Después de 14 goles en 87 partidos habló de su salida de los Zorros. Reveló a Rebaño Pasión, que “el cambio de Atlas a Cruz Azul fue cuando regresamos de pandemia, que yo tenía que brincar a la Sub20, pero era de los menores. Entonces ahí, entre la 17 para pasar a la 20 había otra categoría (pasó a ser Sub18). Pero, cuando estuvo la pandemia corrieron a muchos, amigos, compañeros, porque no se podían mantener, bajaron el presupuesto“.

Emmanuel Gutiérrez anotó 14 goles en 87 partidos, según el archivo de la Liga MX (IMAGO7)

¿Cómo salió Emmanuel Gutiérrez del Atlas?

El ariete rememoró que “entonces, me ofrecieron irme a una tercera (división), creo que por un año, para cuando diera la edad de la 20, regresar. Pero la tercera me quedaba muy lejos de Guadalajara, que se llama (los Charales de) Chapala, que era más o menos a una hora y 15 (minutos de distancia en auto desde Guadalajara), retirado“. Así reveló cómo comenzó una etapa dura de inactividad y señaló que “mi papá me dijo que estuviera mejor que buscara (otro equipo) por mi parte. Les dije (a los directivos de Atlas) que muchas gracias y se dio la oportunidad que me dieran la carta fácil“.

Gutiérrez reconoció que “me quedé seis meses sin jugar. Porque me dieron la carta faltando una semana para cerrar los registros e iniciar el torneo (Guard1anes Clausura 2021). Me quedo seis meses sin jugar y un padrino se dio cuenta que había visorias en Cruz Azul. Me fui para allá, hice la prueba creo que dos días y me dijeron que sí, que me quedaba no más, que estaban en medio del torneo (Apertura 2021) y me tuve que esperar tres meses más o menos, para que me pudieran registrar. Y ahí, la verdad me fue muy bien, gracias a Dios“.

¿Por qué se fue Emmanuel Gutiérrez de Cruz Azul?

El tapatío, que llegó en diciembre pasado al redil, reconoció su culpa en la intempestiva salida que tuvo de La Noria. Gutiérrez advirtió a Rebaño Pasión que “el cambio de Monterrey, la verdad, no es tanto por culpa del club, ni nada. Pero pues, sabemos bien que llegó un directivo de alto rango, que era el Tuca (Ricardo Ferretti) e iba a ser muy difícil los minutos para los juveniles. Creo que ahí, me apresuré poquito para hacer el cambio de un equipo a otro y justamente, se iba acabando mi contrato (con Cruz Azul). Entonces, lo que yo buscaba era tener más minutos en Primera División y ahí fue como el detallito de no pensar muy bien las cosas e irme a lo rápido (a Monterrey)“.

Así presentó Rayados a Emmanuel Gutiérrez, pero sólo estuvo un torneo

Al cuestionarse por tomar una decisión más impulsiva, que pensada en frío, con más calma, reconoció su culpa. Alegó que “sí, obviamente. Aunque me dijeran que no. Yo aferrado, aferrado, aferrado (a irme). Llegué tarde, no hice pretemporada (con Monterrey para el Torneo Apertura 2023). Con los papeles de Cruz Azul, que tardó más o menos unas cuatro semanas para que me dieran la baja y todo, no podía entrenar en Monterrey. Porque no había firmado contrato, si me lesionaba o algo, pues no cubría todavía“.

Gutiérrez reiteró que “no hice pretemporada, ni nada y más o menos empecé a jugar como a la jornada seis (contra Cruz Azul, aunque era un partido adelantado), ya medio tarde. Lo que me ayudó bastante fue que hicieron una mini pretemporada, porque cuando fue la (Leagues Cup 2023) creo que paró dos o tres semanas el torneo. Ahí fue donde agarré fuerzas para poder encarar otra vez el torneo bien“. El ariete debutó con la Sub23 de los Rayados el 12 de agosto como suplente ante Pumas en la Jornada 13 y luego, fue titular el 27 de agosto contra Cruz Azul en la Fecha 6. Ambos encuentros reprogramados.

¿Cómo llega Emmanuel Gutiérrez a Chivas?

Después de cinco años con Atlas, dos con Cruz Azul y seis meses en Monterrey, finalmente llegó a dónde siempre soñó estar. Con una sonrisa nerviosa confesó a Rebaño Pasión que “yo ya buscaba estar aquí, porque desde chico soy del Guadalajara, más que nada. Hablando con mi representante me dijo que había una oportunidad y obviamente, sin poner ningún pero dije que sí. Me dijo que si estaba contento y quería, que adelante y acepté, porque me gustaba más que nada el equipo y por estar en mi ciudad. Acá me siento en casa y hablando con mi representante, quedamos bien todas las partes, tanto con Monterrey para que nos dejara libre, venirme a Chivas y ahora estoy acá. Me siento muy bien“.

Emmanuel Gutiérrez junto a su representante en la presentación con Chivas (Instagram)

Con su llegada a Chivas y esa revelación de corazón rojiblanco, pese a iniciarse en la cantera rojinegra, nos advirtió que su afición viene de casa. Emmanuel Gutiérrez confirma a Rebaño Pasión que es “Chivas por mis papás, más que nada“. Así inicia una emotiva historia familiar, en la que refiere que “recuerdo mucho que siempre he ido al estadio. Desde chico recuerdo mucho que mis hermanas y mi mamá, más que nada son de Chivas. Ellas sí, desde chiquitas“.

Advierte otra remembranza y señala con algo de nostalgia que “como yo jugaba en Atlas, le decía que por qué no me apoyaban con mi equipo. Porque (en casa), pues eran como todos contra mí. Y decía que yo jugaba en Atlas, que le fueran al Atlas y no, nunca“. Entonces, refiere como respondían sus hermanas a esas peticiones de apoyarlo, aunque vistiera la playera del odiado rival: “Me cantaban las porras de las Chivas“.

El refuerzo de la cantera rojiblanca reconoció así que “la verdad, el cariño siempre se le tuvo, porque en la familia desde chiquito te van diciendo tú eres de Chivas y con eso me quedé“. Así nos confesó además, que “mi jugador favorito de Chivas, yo creo que Omar Bravo. Si, tanto en Chivas como en Atlas. Era un delantero que con su forma de jugar me llamaba mucho la atención“. No podía ser otro, uno que también jugó con los vecinos.

Emmanuel Gutiérrez enfrentó a Jesús Orozco Chiquete en la Final Sub15 del Clausura 2018 (IMAGO7)

¿Con quién se lleva mejor en la cantera de Chivas?

Emmanuel Gutiérrez aterrizó en diciembre como flamante incorporación en Verde Valle. Esto, como parte del proyecto de Fernando Hierro de adquirir como juveniles a sus refuerzos del futuro y no comprar a elevados costos en Liga MX. Ante las 15 altas que colecciona ese plan del español, advirtió que “creo que en Monterrey y en Cruz Azul me tocó un poquito más que llegara más gente así (como refuerzos). En Atlas no tanto, también era como aquí en Chivas, que vas pasando como de categoría“.

En cuanto a esa advertencia del desarrollo en categorías juveniles, se sintió agradecido por su trayectoria. Así, acertó que son “muy buenas canteras, la verdad. Yo creo que las cuatro son unas de las más grandes de México, que son buenas en tanto en Fuerzas Básicas como en Primera División“.

El delantero, con apenas meses en el redil, ya ha formado buenas amistades. Un vestidor repleto de talento mexicano, congenia más. Así nos reveló, con quién es el que mejor se lleva del plantel. Sin pensar mucho, replicó: “Joshua Anaya, es un central izquierdo. Desde el primer día me acogió y otro compañero, que se llama Diego Martínez Gutiérrez y que también acaba de llegar, pero de Santos (Laguna), son con los que mejor me llevo“.

Gutiérrez añadió que “yo creo que ya con todo el equipo me llevo bien y hay otros tres o cuatro compañeros que ya cotorreamos demasiado bien“. Aunque advirtió algo de lo que no mucho se habla de los vestidores de Fuerzas Básicas y reveló que “este equipo es difícil. Porque al principio creo que es un choque de egos. De que va llegando el nuevo. Casi siempre en todos los equipos, es lo que pasa normalmente; que llega el nuevo y pues, obviamente todos quieren el lugar de uno“.

Emmanuel Gutiérrez comparte labores de ataque con Ariel Castro (IMAGO7)

¿Consideras que perdiste alguna oportunidad en este trayecto?

Emmanuel Gutiérrez pensó un instante la consulta y fue muy analítico con su respuesta al volver a cuestionarse su salida de Cruz Azul. El ariete señaló que “no posiblemente haya perdido la oportunidad en Cruz Azul, pues ya estaba ahí. Pero por malas decisiones que tomas, pues la perdí“. Así, desistió de esa idea y afirmó que “pudo ser un error haberme salido o puede ser que no, que la vida me estaba esperando acá en Chivas con una más grande oportunidad“. Esa misma que espera aprovechar para proyectarse al Primer Equipo y volver a la Liga MX.

El tapatío reiteró que “creo que pudiera ser ahí (en Cruz Azul) una oportunidad que haya perdido, porque ya estaba muy consolidado“. Así recordó que “a mi me tocó debutar con (Juan) Reynoso. Luego, llegó Diego (Aguirre) y después quedó de interino El Potro Gutiérrez. Y ya llegó Joaquín Moreno, que se quedó. Luego llega el Tuca al siguiente torneo“. Sobre ese debut se confesó “muy feliz. Yo creo que es de las más grandes satisfacciones que he tenido en la vida, porque pues todos desde niños es nuestro sueño“.

De esa noche del 8 de enero de 2022, durante la primera jornada frente a Tijuana, tiene muy frescas las imágenes aún en su joven mente. Refiere que “yo creo estar pisando un escenario como el Estadio Azteca, gigante, con gente. La verdad, los nervios al principio sentía muchísimos. Me acuerdo que cuando me hablaron sentí hasta que las piernas me temblaban. No tanto temblar, pero una sensación que hasta en la panza la sentía y la adrenalina, a todo lo que daba“. Añadió que “en el apertura (2021) me citaban y debuté hasta el Clausura (2022)“.

Emmanuel Gutierrez debutó en la Jornada 1 del Clausura 2022 en el Azteca (IMAGO7)

Se estrenó como profesional frente a Tijuana (IMAGO7)