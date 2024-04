Fernando Gago llegó con un cartel a Chivas a pesar de haber ganado solo un título con Racing en Argentina. Su idea de juego es interesante, pero momentos peca por las deciones técnicas que toma. La más clara fue la que llevó adelante con Lalo Torres ante América por Concachampions.

En otras palabras, son más las dudas que certezas las que da el argentino hasta el momento en partidos importantes. Así lo considera Julián Suárez, compatriota del DT sudamericano y fanático del Guadalajara, lo criticó duramente. En diálogo con Rebaño Pasión, afirmó que el exjugador de Boca Juniors y Real Madrid hace extraña a Veljko Paunovic.

“Creo que hoy se lo extraña a Paunovic. No fue campeón, se le escapó la final y dejó buenos recuerdos al hincha de Chivas. Chivas no viene de buenos años y haber llegado a la final luego de cinco años le deja la vara más arriba de lo que estaba. El segundo torneo de Pauno fue bastante malo. Pierde partidos y puntos bastante tontos. Queda afuera por tonto por regalarle el partido a Pumas en la ida. La vuelta fue un desastre para el equipo. Pero creo que, con el entrenador que tenemos hoy, se extraña”, comentó cuando recordó el primer torneo que vio de Chivas.

Y agregó: “Previo a que sea oficial les dije que aquí a Gago lo tenemos como un tipo perdedor. Que en las difíciles se achica. Fue un gran jugador y un gran técnico, pero en los momentos más complicados se tira para atrás. Hoy me lo confirma. En Racing pasó lo mismo. Tuvo una buena temporada, primero en la tabla anual. Pero en los partidos importantes no ganó uno. La Copa Libertadores con Boca quedó afuera, con River que iba para atrás lo pierde. Lo mismo con Chivas. Tuvo esa época de cinco partidos consecutivos ganando, en Conca y liga, pero después llega América y Cruz Azul del cual no ganó uno. Ganó el de Conca, pero no sirve de nada porque quedó eliminado. Después que te goleen de local es bastante difícil sacar algo positivo de esa victoria”.

Julián Suárez destruyó a Fernando Gago. (Foto: Imago7)

A su vez, por si quedaban dudas afirmó que lo mismo que fracasos que tuvo como entrenador los va repetir en el Guadalajara. “Siento que Gago está repitiendo esa faceta como jugador y técnico en Racing y lo está repitiendo en Chivas”, sentenció.

Julián Suárez le pide a Gago que no invente en Chivas

Como decíamos, en la ida ante América por la Concachampions, Fernando Gago decidió poner a Lalo Torres de defensor cuando su posición es la de mediocampista. Debido a esto, Julián Suárez lo desutruyó al afirmar que debe dejar de inventar con los jugadores.

“Gago tiene la particularidad de inventar mucho. El otro día (ante América por la Liga MX) lo vi a Gago poner en la misma banda al Piojo y a Cowell, no sé que podes lograr. No sé si para defender mejor o atacar mejor. Es inentendible . Deseo que ganen, que le vaya bien y que haga goles. Y Gago por favor, basta de inventar”, expresó.

Y añadió “Gago inventa posiciones en partidos importantes y eso es algo bastante complicado. En la cancha no se le echó tanto la culpa a Lalo Torres, después en la redes se lo mató. En las redes se lo mató de más, tuvo un mal partido, pero hay más responsabilidad del técnico que de los jugadores”.