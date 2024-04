La mayoría de las veces, por no decir el 100% de ellas, un chavo se convierte en fanático de un club por la familia o por un amigo. Son contadas las ocasiones que un niño se enamora sólo de un equipo por los colores o por un jugador. Esto viene después porque mientras creces te dicen que sos aficionado, por ejemplo, de las Chivas.

Sin embargo, este no es el caso de Julián Suárez, un argentino de 23 años que se apasionó por el Guadalajara y viajó a ver los últimos cuatro encuentros. En diálogo exclusivo con Rebaño Pasión, reveló cómo nació este amor por el rojiblanco. “Siento que acá en argentina Boca es pueblo y siento que Chivas es pueblo”, afirmó fanático sudamericano.

Casi por casualidad, el nacido en Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, se encontró con miles de aficionados mexicanos que se burlaban de él cuando hacía un vivo en sus redes sociales luego de la única derrota de Argentina en el último Mundial. A partir de ahí generó amistad con varios mexicanos que le presentaron a las Chivas.

“Empecé haciendo contenido de fútbol en TikTok en pleno mundial (de Qatar 2022). Argentina pierde con Arabia, estaba hablando de fútbol en vivo y tenía fácil mil mexicanos riéndose de mí”, recordó.

Julián Suárez viajó desde Argentina a México para ver a Chivas. (Foto: IG)

Y agregó: “Si hay un país al que le tengo cariño que no sea de Argentina es México. Sacando la diferencia del fútbol, México siempre fue un país que geográficamente, culturalmente y gastronómicamente me gustó. De ahí empecé a tener muchos amigos mexicanos. Yo quiero que México gane en un mundial. Empecé a tener muchos amigos mexicanos de los cuales la mayoría fueron a Chivas. Ahí es cuando empecé a hablar de ellos, le empecé a tomar cariño y llegó un dije donde dije ‘Bueno, me voy a ver a Chivas'”.

Desde 2023, Julián Suárez sigue a Chivas partido a partido desde la computadora de su casa y no se pierde ningún partido. “En el día de hoy el que más me gusta es el Piojo. En su momento Alexis Vega hasta que se lesionó. No hay muchos. El Pocho Guzmán me gusta. Pero el piojo es el que más me gusta”, comentó sobre su jugador a seguir.

¿Cuál fue el gol que más gritó de Chivas?

A su vez, como todo fanático, sufre y grita los goles como si se jugara una final, por lo que comentó que el gol de Chiquete Orozco ante América y el de Gilberto Sepúlveda frente a Atlas en el Clausura 2024 fueron los que más gritó.

“Sin dudas contra el América. El 3-1 se vivió bastante. Sacando ese partido, creo que el gol al Atlas al Akron en ese mismo torneo en el que Chivas pierde la ida y gana en la vuelta la gana. El contexto del partido era difícil, creo que pega una pelota en el palo. No fue emocionante, pero Chivas se sacó un peso de encima”, recordó.

La emoción Julián Suárez por estar en el Estadio Akron

Lo que comenzó como una pasión por el futbol le dio no solo la posibilidad de ser fanático de Chivas, sino que además de conocer el Estadio Akron. Mientras platica con Rebaño Pasión, al argentino se le forma una sonrisa al recordar lo que sintió cuando pisó el campo de la casa del Guadalajara.

“Una vez que estás dentro de la cancha se te cruzan varias emociones, más porque soy un chico común. Humilde te podría decir. Para mi eso fue un sueño o el sueño para cualquier chico que le encanta el fútbol, que es pisar el estadio y ver la tribuna. Y más cuando pisas y ves que pasan los jugadores. Pasó Chicharito o estás ahí en el ambiente que te impone. Estando ahí me emocioné tanto, se me caían las lágrimas, no podía ver nada. A los jugadores los veía un poco borrosos. El último minuto que disfruté fue el último y ahí te das cuenta de lo que fue”, recordó Julián.

A su vez, comentó que la cuenta de TikTok se le cerró por cuestiones copyright, pero que a pesar de eso lo reconocieron en todos lados. “Tiktok lo tenía cerrado cuando llegué el dos de marzo, pero muchísima gente se me acercó. Nunca me había pasado. Fue ahí cuando explotó todo en TikTok e Instagram. Se hizo viral en todo lados. En el Akron fue terrible la cantidad de gente que me reconocía. Fue loco porque después se contactaron Chivas conmigo para conocer la cancha y alrededores. Me reconoce Ronaldo Cisneros. Me llamó y me pidió una foto. Hoy volví a tener contacto con algunos de los jugadores, fue una locura. Sigue siendo una locura, hace que extraño mucho y quiera volver”, comentó.

¿Qué equipo argentino sería Chivas para Julián Suárez?

Como la mayoría de los países sudamericanos, Argentina tiene una cultura futbolista muy arraigada y la pasión se siente en cada ciudad. Julián es un fiel seguidor de Boca y lo compara con el Rebaño Sagrado ya que considera que ambos representan al pueblo de cada nación.

“Soy de Boca y lo comparó a Chivas con Boca. Quizás por un tema de colores uno no lo compara, pero siento que acá en Argentina Boca es pueblo y siento que Chivas es pueblo. Estuve en Ciudad de México, en Puerto Vallarta, Guadalajara y siempre ves a un hincha de Chivas que sobresale sobre los otros. También llama la atención que juegue con mexicanos con todo lo que conlleva eso”, expresó.

A su vez, no dudó en lanzarle un duro dardo a América al marcar que la Ciudad de Méxicoes Rojiblanca. “Siempre que voy por la calle trato de ver el número de camisetas que hay en la calle de diferentes equipos. Vas por la calle y ves a mucha gente con la camiseta de Chivas que quizás con la de América. En la capital hay muchos. Cuando estás en el Estadio Azteca y ves que Chivas es visitante y ves que llena el 70% del estadio ahí lo confirmas”, señaló Julián Suárez.

La promesa de Julián Suárez si Chivas es campeón

Chivas encara la recta final de la fase regular del Clausura 2024, por lo que Julián dio su pronóstico hasta dónde llega el Rebaño y realizó una promesa si sale campeón.

“Uno conoce a Gago, conoce sus limitaciones. Creo que Chivas tiene un buen plantel. Un plantel para jugar mejor de lo que está jugando. Tiene buenos nombres, pero quizás siento que los jugadores no se adaptan al estilo que quiere Gago. Es un gran problema porque faltan cuatro fechas y Chivas está al límite. Creo que va a clasificar. Clasificar a la siguiente ronda al play-in o play-off no debería ser difícil para Chivas. Pero para unos Cuartos de Final Chivas está. Si salen campeones me voy caminando del centro del Guadalajara al Akron, no sé cuanto hay pero lo hago”, cerró el argentino que promete volver a México si Chivas vuelve a salir campeón.