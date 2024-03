Las Chivas de Guadalajara no han tenido sus mejores días después de la derrota contra Cruz Azul a partir de la cual se empezaron a sembrar muchas más dudas que respuestas en el proyecto del entrenador Fernando Gago, que tiene enfrente una prueba más complicada este miércoles cuando visiten a América en la Vuelta de los Octavos de Final de Concachampions.

El Rebaño Sagrado tampoco pudo volver a la senda de la victoria el sábado anterior, cuando recibieron a León en el Estadio Akron y que tuvo la visita de un distinguido seguidor rojiblanco, Julián Suárez, quien viajó desde Argentina para ver a su equipo mexicano a pesar de que en su país apoya a Boca Juniors, uno de los rivales internacionales más enconados.

“No sé si lo han arruinado porque yo soy feliz estando acá. Si pierden ahora de vuelta voy a estar contento aunque obvio quiero que ganen. Sólo quiero que pateen al arco, que hagan un gol, con eso estaré contento”, apuntó Suárez para el diario El Informador, en alusión a los recientes descalabros de Chivas.

Reconoce que Chivas la tiene muy complicada para darle la Vuelta al América

En este sentido, Julián admitió que no será nada sencillo vencer a las Águilas este miércoles en el Estadio Azteca, luego de un 3-0 en los Octavos de Final de Vuelta por las Concacaf, aunque confía en que se dé un milagro para que haya un buen resultado.

Julián Suárez habló con el diario El Informador. Foto: El Informador

“La veo muy difícil por lo que hizo Chivas de local, por lo que es el América. Al milagro nos atamos pero lo veo muy complicado para lo que se viene. Este es el América campeón de la Liga, viene jugando muy bien y chivas medio flojo. Nos atamos al milagro, es futbol, puede pasar cualquier cosa y a confiar”, comentó.

Gago no es bien visto por los fans de Boca Juniors

Julián Suárez mencionó que Fernando Gago no es su persona favorita, aún con su paso por Boca Juniors de donde no tiene su mejor recuerdo, sin embargo espera que con Chivas le vaya bien y que logre sacar del mal paso al Rebaño: “En Boca no cae tan bien Gago por lo que ha hecho como jugador, y la verdad que cuando llegó a Chivas no me gustó tanto. Como entrenador y demás no lo quieren en ninguno de los clubes en donde estuvo, pero ahora espero que le dé la vuelta a la situación y le vaya bien, le deseo lo mejor”.