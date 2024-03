Revelan el verdadero problema de Fernando Gago en Chivas y no son las derrotas

En el Club Guadalajara la situación está mucho más complicada de lo que se pensó al inicio de la campaña, ya que la última semana ha sido de auténtica pesadilla cayendo frente al América y acumulando otros dos descalabros en el Torneo Clausura 2024 contra Cruz Azul y León.

Por tal motivo el entrenador de las Chivas, Fernando Gago sabe que su tiempo al frente del banquillo se puede terminar si los resultados positivos no regresan, sobretodo después de la goleada 3-0 que sufrieron la semana pasada frente a las Águilas en la Concachampions, la cual tratarán de revertir este miércoles en el Estadio Azteca.

Por tal motivo, este lunes el timonel argentino del Rebaño Sagrado dio a conocer su lista de convocados para el duelo de Vuelta de los Octavos de Final echando mano de todos sus atacantes disponibles, incluidos jugadores como Ronaldo Cisneros y Armando González que el fin de semana pasado no fueron tomados en cuenta.

Revelan el verdadero problema de Fernando Gago en Chivas

Fue en el programa Futbol Picante de ESPN donde se dio a conocer parte de la problemática que se ha generado en Guadalajara por algunas decisiones del entrenador Fernando Gago, quien aparentemente menospreció el futbol mexicano y por ello le ha costado trabajo conocer a fondo tanto a los rivales como a su plantilla.

“Tiene un mal diagnostico Gago del futbol mexicano y de Chivas. Tienes tres auxiliares argentinos, no tiene ningún auxiliar mexicano que le diga ‘mira los rivales son estos, aquí adentro tenemos estos’ no hay nadie adentro del cuerpo técnico que le ayude. El diagnostico que ha hecho del futbol mexicano, porque creyó que era muy fácil, y no es fácil y las posiciones que les está inventando a los jugadores”, fue algo de que comentó el periodista Héctor Huerta.

Francisco Gabriel de Anda tampoco confía en Gago

El exfutbolista de Cruz Azul y Pachuca y quien tuvo un paso como director deportivo del Rebaño en el 2018, también dio a conocer su punto de vista argumentando que le ha quedado muy grande el puesto a Gago, coincidiendo con Huerta en que no le dio el valor que se merece al futbol mexicano: “El futbol mexicano no es tan fácil José Ramón”, indicó en la emisión de ESPN.