Ricardo Peláez fue director deportivo de las Chivas de Guadalajara durante tres años del 2019 al 2022, donde poco pudo conseguir en cuanto a resultados importantes en su gestión, no obstante, algunas situaciones puntuales se le han atribuido como la salida de Alan Pulido, a lo cual el ahora analista de ESPN confesó la verdad.

Peláez Linares fue multicriticado por los aficionados del Rebaño Sagrado ante la falta de títulos como lo prometió a su llegada, luego de que su gestión hubo una inversión de más de 50 millones de dólares donde únicamente Cristian Calderón y Jesús Angulo mostraron cierta regularidad.

Por tal motivo, una de las situaciones que ha molestado a los seguidores de Chivas es la salida de Alan Pulido, el goleador que se fue como máximo rompererredes con destino a la MLS al Sporting Kansas City, pero que en alguna oportunidad indicó que no se quedó en la Perla Tapatía porque no llegó a un acuerdo con la dirigencia, específicamente con Peláez.

Peláez se lanza contra Pulido, lo llama mentiroso y cobarde

En este sentido, en Futbol Picante de ESPN, por fin Ricardo Peláez habló del tema de Puligol enfatizando que desde su llegada a la dirección deportiva se acercó con el atacante para hacerle saber su interés de mantenerse en la plantilla como uno de los elementos claves en el futuro, pero recibió una respuesta inesperada.

Pulido se fue de Chivas en el 2019 como goleador con 11 tantos. (Foto: Oscar Meza/JAM MEDIA)

“El primer jugador al que le di la mano y le dije ‘contigo vamos a hacer esto y esto’ fue a él… y dijo ‘no, yo me voy a ir, y me voy a ir y no me voy a quedar’… te lo juro por Dios, por mis hijos. Ocho mdd y luego sale, cobardemente, a declarar que no le ofrecieron más… es una mentira absoluta de Pulido, y lo encaro el día que sea… mentiroso”, fue parte de lo que explicó Peláez.

Brandon Vázquez no llegó a Chivas por falta de acuerdo con Cincinnati

Por otro lado, explicó las razones por las que nunca pudieron cerrar un acuerdo con el Cincinnati FC de la MLS por el atacante Brandon Vázquez: “Brandon Vázquez, en las plataformas que es una referencia, nos dicen dos millones de dólares, ofrecimos cuatro, luego nos pidieron seis, se llega al precio y nos dicen ‘ya no sale’”.

Foto: ESPN