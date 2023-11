Alan Pulido, delantero del Sporting Kansas City, hace solo unos meses utilizó una urgida oferta de las Chivas de Guadalajara, para su conveniencia. Puligol compareció este miércoles a una conferencia de prensa tras recibir el premio al Regreso del Año en la MLS. El último campeón de goleo rojiblanco en la Liga MX se aventó una descarada confesión ante las cámaras.

El exgoleador del Rebaño Sagrado atraviesa un extraordinario momento en la Major League Soccer con Kansas City. El ariete tamaulipeco, de 32 años de edad, brilla en los Playoffs, después de pasar varios meses inactivo por una lesión en la rodilla. Esto, previo a la Copa Mundial de Qatar 2022. Ahora, quizo congraciarse nuevamente con la afición de Chivas.

Puligol, en su regreso a la acción, ha tenido un excelente rendimiento en el cierre de la ronda regular y ahora en los Playoffs. A pesar del dulce presente que disfruta en Sporting, no se ha olvidado del Guadalajara. Equipo con el que alzó trofeos de Copa, Liga MX y Liga de Campeones de la Concacaf. Mientras que de forma individual, se despidió con un título de goleo en el Apertura 2019.

Alan Pulido fue reconocido como el Regreso del año

El delantero exChivas fue galardonado este miércoles con el premio “Comeback Player of the year” o “Regreso del año” en la MLS. Esto, después de perderse toda la temporada 2022 y regresar a inicios de la campaña 2023. Puligol anotó 14 goles y repartió tres asistencias en la ronda regular, para encaminar a su equipo a la postemporada del circuito.

La descarada confesión de Alan Pulido a Chivas

El campeón con Chivas en el Clausura 2017, durante una rueda de prensa, previo a la Semifinal frente a Houston Dynamo, hizo una confesión. La descarada revelación del delantero dejó ver que aún tiene muy presente su paso por el Guadalajara. Esto, tras manifestar su deseo por volver en algún momento y poder retirarse en el club tapatío. A pesar que hace apenas unos meses utilizó una desesperada oferta de Fernando Hierro, para concretar una jugosa renovación con Kansas City.

Alan Pulido ante el cuestionamiento en español si deseaba volver a Chivas, respondió: “Claro que me encantaría. Sinceramente, me encantaría poderme retirar allá (Guadalajara) en un futuro. Realmente, me encantaría vivir esa segunda etapa de mi carrera con Chivas, después de todo lo que gané. Después del goleo individual, del cariño, el amor que tengo a la gente y a la institución“.

El Campeón de Goleo del Apertura 2019 reiteró ante las cámaras, que “ojalá se pudiera. Sabemos que al final el futbol es de momentos y que no depende de uno. Sino de muchas cosas y muchos factores, pero obviamente en mi cabeza (está la idea de), ojalá y yo me pudiera retirar en Chivas. Por el cariño y el amor que le tengo al club, pero ya veremos en un futuro que pasa“.

Las declaraciones de Alan Pulido tuvieron una adversa recepción en la afición de las Chivas. Esto, al recordar que en el anterior mercado de fichajes, al ariete le restaban sólo seis meses de contrato y Guadalajara urgía de un delantero. La directiva rojiblanca se acercó a Puligol para intentar hacerse con sus servicios. Cuando todo indicaba que su regreso estaba cerca, firmó una renovación de su contrato con el Sporting Kansas City, como jugador franquicia. La extensión de su contrato quedó hasta 2026, por lo que la posibilidad que pueda volver al redil sería con 35 años de edad.