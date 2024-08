La historia de Pepe Meléndez se resumen en una especial batalla entre la consciencia y la razón. Su temprano retiro del futbol para estudiar odontología fue una decisión muy sabia. Mientras, el corazón le gritaba volver a la cancha y avivar ese fuego que se apagaba lentamente detrás de un sillón dental. Por ello, se formó como entrenador en paralelo a ser dentista. Un día esa llama lo impulsó a dejar todo, para tomar la determinación de ejercer como técnico. Así, volvió a las Chivas de Guadalajara en donde conoció su pasión.

José Luis Meléndez Galindo (Guadalajara, 26 de diciembre de 1988) llegó a finales de los 90 a Verde Valle, para formarse como futbolista. Soñaba con ser profesional y compartió una generación extraordinaria con Chicharito Hernández y Carlos Vela. Aunque la consciencia lo orilló al retiro, la razón lo devolvió al juego, ahora desde la línea técnica. Una adaptación que lo mantuvo inmerso en el futbol. Sobre esa dualidad declaró que “son dos cosas que creo siempre las tendré muy claras“.

Pepe Meléndez, estratega de la categoría Sub23 del Guadalajara, platicó en exclusiva con Rebaño Pasión. Argumentó que “una, es esta parte que ejerciendo sentía que iba a ser un buen dentista. Iba a tener una carrera prolongada, que a lo mejor la cartera de pacientes, pues siempre va a estar ahí y lo demás. Pero, como entrenador creo que podría ser mejor. No soy, o sea. Yo platicándolo (internamente), era mi respuesta“. Un dilema, que solo confirmó que nunca se ponen de acuerdo la conciencia y la razón.

El canterano tapatío definió que “simplemente, como entrenador creo que puedo ser el mejor y como dentista no me veía con tantas aptitudes. Que también son necesarias y es válido reconocerlo y saberlo, en cuanto al talento y lo demás. Y la segunda, es que también, pues es lo que me hace latir; es lo que me hace vibrar cada día. Cada que entras a cancha, dar un paso dentro de ella es lo que me mantiene con vida y lo que quiero seguir haciendo por el resto de mi vida“. Palabras dichas con tanta pasión, que definitivamente la conciencia no tuvo la razón. Ya en su primer torneo de regreso, ganó el Torneo Clausura 2023.

Meléndez conquistó el primer título de la novedosa categoría Sub23 (IMAGO7)

¿Cómo apareció la odontología en la vida de Pepe Meléndez?

El estratega tapatío reveló a Rebaño Pasión como apareció en su vida la odontología, para hacerle cambiar de parecer. Señaló que “lo que pasa es que mi último equipo como futbolista fue Leones Negros. Y al estar ahí (Club de la Universidad de Guadalajara), también hice un examen de admisión a la carrera de odontología y fue así como quedé“. Un momento que la razón lo orilló a lo que parecía una decisión responsable.

Meléndez advirtió que “entonces, empecé mi carrera, que también fue parte del retirarme temprano como jugador. Me retiré yo creo que muy pronto, a los 24 años, y de ahí culminé mi carrera ya como cirujano dentista. Pero a la par, yo continuaba con la espinita del fútbol, me llamaba mucho la cancha“. Otra frase en la que reitera su batalla interna entre la conciencia de un oficio estable y la razón de esa pasión que llenaba su corazón.

Pepe Meléndez abandonó el sillón dental para asumir los banquillos del futbol (Pepe Meléndez)

Así llegó Pepe Meléndez a Chivas y su promesa de volver

El técnico de Chivas Sub23 recordó, que “yo fui formado también en este club, desde chico. Llegué a los 10 años para competir ya como lo que era Fuerzas Básicas y pues, mi proceso fue muy largo como jugador en este club. No tuve la oportunidad de formar parte del primer equipo. Pero, siempre fue como mi cuna, en donde yo crecí como futbolista. Después de eso, tuve un desarrollo futbolístico que me llevó a otros lugares en el país y fuera de él también”.

Meléndez agregó que “ahora, en esta etapa, que me gusta mucho, que la disfruto y que estoy seguro que también esperaré hacer una carrera larga. Pero, muy contento en esta nueva faceta de volver acá, a lo que era mi casa, que fue uno de mis objetivos cuando salí. Yo siempre pensé o siempre tenía claro que iba a volver y bueno, ahora es en esta etapa que también la disfruto y bastante“. En Verde Valle conoció el amor y en efecto, Pepe pudo cambiar de todo: De cara, de casa, de familia, de novia, de religión. Pero hay una cosa que no puede cambiar, como advirtió la película ‘El secreto de sus ojos’: No puede cambiar de pasión y ella, lo devolvió al redil.

Pepe Meléndez compartió generación con Chicharito y Carlos Vela

¿Cómo se decidió entre la odontología y el entrenador?

El estratega del Guadalajara en Fuerzas Básicas relató cómo determinó que su conciencia no tenía la razón al escuchar su corazón. Refirió así, que “te soy muy sincero y me gusta mucho comentarlo. Hubo un día que tomé la decisión de decir: A ver, dentista, puedo continuar. Pero, creo que puedo ser mejor entrenador de lo que soy como dentista. Y es así como tomé la decisión“.

Continuó su argumentación: “Me fui a Europa a prepararme, junto con mi ahora esposa. Fue un proceso, que creo fue muy importante para continuar con este desarrollo, estudiando. Me he preparado allá, he tenido la oportunidad de estar en clubes en constante aprendizaje dentro de Europa y creo que eso también, siempre ha formado como una ilusión de seguirme preparando y continuar con este trabajo“.

Meléndez, durante la entrevista con Rebaño Pasión desde su oficina en Verde Valle y con su pequeño hijo en brazos, recordó un episodio muy curioso. Confesó que “de hecho, me titulé el mismo día de odontólogo y de entrenador. Sí, el mismo día fue el evento (de grado) y ya una vez ejerciendo, sabía que lo de acá (ser técnico) era lo que me llamaba más y fue así que decidí continuar con esto“. La confirmación que la razón, por más ilógica que parezca, siempre será la decisión correcta.

El tapatío prosiguió: “Ya estando en México, gracias a Dios, no me he quedado sin la oportunidad de estar en equipos, en trabajo. He estado en Querétaro, en Atlético de San Luis y ahora, con la oportunidad que siempre esperé y que siempre quise alcanzar“. Un soñado regreso al redil que presume sentado ante su escritorio en la oficina del entrenador de la categoría Sub23 en la Casa Club de Chivas en Verde Valle. Añadió que “es por eso, que ahorita me enfoco mucho en el presente, me enfoco mucho en cada partido, en cada torneo, así lo vamos a encarar. Estoy muy feliz de estar acá, me ha costado mucho trabajo y priorizo tener mi foco y mi mente en el día a día y en lo que estoy haciendo en este momento“.

Pepe Meléndez resaltó en San Luis antes de recibir el soñado llamado de regreso a Chivas (IMAGO7)

La pasantía de Pepe Meléndez por el futbol colombiano

El entrenador tapatío al ser referido de hacer memoria, reconoció que “soy el peor al que puedas preguntarle en cuanto a fechas. Pero, me retiré como a los 24 o 25 años. Tuve un paso fugaz por América y Leones Negros en el fútbol mexicano y estuve en Once Caldas de Colombia. Allá sí me tocó participar en Primera División”. Sobre ese pasó por Suramérica recordó que “fue una experiencia muy buena. Al final era un intercambio, un préstamo de parte de Chivas en el que estuvimos por allá. Y el fútbol, obviamente, en ese momento todavía era mucho más marcada la diferencia de un juego más físico. De un fútbol que te permitía tener otro tipo de experiencia, para después venir acá y seguirme desarrollando. La gente, la liga, los compañeros, los profesores, todo increíble. Fue una bonita experiencia”.

Agregó que “cuando regreso, estaba en UdeG (Universidad de Guadalajara). A la par hice mi carrera de dentista. Después ejerciendo las dos cosas, tanto dentista como esto (entrenador), ya empezaba con algunas experiencias en el fútbol“.

José Luis Meléndez se formó en Verde Valle y tuvo una pasantía en Coapa

El emotivo relato de Pepe Meléndez de su regreso a Chivas

El técnico de las Chivas Sub23 se emocionó en el asiento de su oficina en Verde Valle al relatar cómo se dio su soñada vuelta al redil. Meléndez refirió que fue “el año pasado, justo para el campeonato, que fue hace un año, exactamente. Entonces, este es un Apertura que nos pinta bien y así lo vamos a encarar“.

Pepe, en cuanto a las sensaciones de recibir la oferta de Chivas, reconoció que “fue un proceso de sentimientos muy encontrados y fuera de la realidad“. Así, reveló a Rebaño Pasión que “fue un momento duro en lo familiar, porque acababa de fallecer mi madre“. Añadió, con algo de emotividad, que la oferta se dio “un torneo antes (Clausura 2023), que yo estaba en San Luis y hubo una serie de cosas que se mezclaron y que yo estoy seguro que ella tuvo mucho que ver para esa parte, sin duda alguna“.

Pepe Meléndez volvió a Gudalajara para el Apertura 2023 de la Liga MX Sub23 (IMAGO7)

El estratega tapatío agregó que “previo a eso, también había estado con mi padre en la final de Tigres vs. Chivas y le había dicho que algún día iba a estar ahí también, vengando esa derrota. Porque, ese día mi padre estaba muy triste y justo a las semanas fue que se dio la oportunidad y ahora está (vengada)”. De curiosidades está lleno este mundo, pero los rojiblancos se impusieron en esa final del Apertura 2023 a Tigres UANL en el Volcán. Una especial revancha para Meléndez y todo Chivas.

José Luis, sentado en su oficina en Verde Valle, culminó su discernimiento entre la conciencia y la razón con una deseo sincero. Así, confesó que “siempre lo tuve en mente volver a mi casa, volver al equipo de mis amores. Ahora, estoy muy comprometido, con mucha responsabilidad, pero gozando de esa responsabilidad. ¿Sabes?, del momento, del presente y de siempre dar lo mejor de mí“. Una cosa que sólo se consigue desde el corazón.