Omar Villarreal Villabazo se ha consolidado este año como uno de los insiders más queridos por la afición de las Chivas de Guadalajara. Su indetenible ascenso dentro de la pantalla de TV Azteca lo ha posicionado en un lugar muy especial para el chiverío. Sus publicaciones en redes sociales, sobre todo desde la Liguilla del pasado Torneo Clausura 2023, se vuelven virales al instante. Así, el periodista recordó una oportunidad que no dejó pasar la primera vez que se topó con Chicharito Hernández.

El reportero del Rebaño Sagrado, más conocido como Villa Villa, le reveló a Rebaño Pasión una anécdota particular con Hernández Balcázar. Una ocasión que no desperdició durante la flamante presentación del delantero estelar en un repleto Estadio Akron. Esto, instantes después de su aparición en la cancha para confirmar el regreso del hijo pródigo al redil. El comunicador no olvidó los detalles de su primer encuentro cara a cara con Chicharito.

Villa Villa al ser consultado por Rebaño Pasión sobre la disponibilidad de los jugadores del Guadalajara para platicar, reveló su anécdota con Javier Hernández. Recordó que “el Chicharito, por ejemplo, nunca lo había podido entrevistar hasta que llegó la presentación. Con el Chícharo, a mí me habían dado nada más tres preguntas para ese momento, después de la presentación“.

El reportero estrella de TV Azteca prosiguió su especial momento con el actual delantero de las Chivas. Advirtió que tenía: “tres o cuatro preguntas, me habían dicho y entonces, él se soltó y de unas tres preguntas que podrían haber sido un minuto y medio, se fue hasta seis minutos. La entrevista dije yo: perfecta. Pues, él mientras siga hablando, mejor“. Así, describió su evento canónico que lo impulsó aún más en el afecto de la afición rojiblanca.

El rostro de Villa Villa al momento de entrevistar a Chicharito lo dice todo (Twitter)

¿Quién es el que más o mejor habla en Chivas?

Luego de la inesperada anécdota que nos reveló Omar Villarreal, le consultamos cuál es el mejor jugador para entrevistar en Chivas. Así se confesó tanto del delantero al reiterar que “el Chícharo se suelta. El Pollo Briseño también es súper expresivo, Alan Mozo. Son jugadores que ya tienen como cierto recorrido en el fútbol mexicano, además, pues les gusta hablar“. Así, el comunicador ofreció sus tres mejores entrevistados: Javier Hernández, Antonio Briseño y Alan Mozo.

Villa Villa reconoció, desde el punto de vista periodístico, que “depende de la personalidad que tenga cada quien. Hay otros que a lo mejor no tienen tanta exposición ante los medios y es más complicado que de pronto te den alguna (noticia), un bombazo, una declaración así rimbombante o los muy jóvenes, sobre todo, también son los que al empezar el camino en Primera División, pues no tienen este feeling, no. Y poco a poco van avanzando“.

¿Quién es el más complicado de entrevistar en Chivas?

El periodista de TV Azteca lo pensó y no dudó en señalar que “por ejemplo, el Piojo Alvarado. Me acuerdo que al principio era un jugador de los que te costaba trabajo que te respondiera largo, que te respondiera situaciones como un poquito más completas. Pero, conforme fue avanzando en este proceso de ir teniendo entrevistas, de ir jugando más y así, pues ya hoy lo entrevistas y es un tipo mucho más suelto, es otro“. Así sólo refirió a Roberto Alvarado, además de los más jóvenes, sin nombrar alguno.

Resaltó el comunicador, que “entonces, es la evolución del jugador también y la evolución de la persona en el conocimiento que tiene para desenvolverse en los medios de comunicación. Evidentemente, no todos tienen la obligación de dar una entrevista o de estar en una conversación que tú digas: Híjole, esto me va a dejar. Pero creo que poco a poco van avanzando y se van adaptando a esto que se necesita hacer, porque al final también es parte de su trabajo“.

Villa Villa consideró que Roberto Alvarado era de los más complicados para entrevistar (Archivo)

¿Cómo equilibra al periodista con el chivahermano?

Omar Villarreal Villalbazo reflexionó: “Yo creo que hay momentos. Hay momentos en los que puedes expresar más tu lado fan, como le llaman muchos. Y a mí, la verdad, es que no me afecta en lo más mínimo que me lleguen a decir así. Honestamente, no es algo que me preocupe. Pero, puedes tener tu lado fan y tu lado periodístico. He ido este año seis veces a Guadalajara a realizar coberturas de partidos de Chivas. He realizado entrevistas con los jugadores, se les cuestiona lo que se tiene que cuestionar“.

El reportero estelar de TV Azteca se refirió a uno de sus mejores entrevistados al señalar que “la última vez con Alan Mozo. Pues, ni modo que no le preguntara del autogol (en el Clásico Nacional con América) y es algo que nos dolió a todos los aficionados de Chivas, el autogol en el Azteca de Alan. Pero son situaciones periodísticas de interés, que se tienen que preguntar y no porque yo sea aficionado de Chivas voy a ocultar o voy a tratar de no mostrarlo“.

“Cuando cuando las cosas van bien, pues qué padre. Cuando las cosas van mal, entra el lado periodístico que realiza críticas al desempeño del equipo, eso tiene que estar. Porque no todo es color de rosa, ni para Chivas, ni para cualquier equipo del mundo“. Omar Villa Villa

El punto de vista de Villa Villa y sus preguntas de penales

El comunicador capitalino indicó que “hay circunstancias que se tienen que señalar y doy mi punto de vista. El aficionado de cualquier otro equipo puede tener su visión de ciertas circunstancias que se presenten con el equipo. Pero yo de este lado, trato que en los momento que puedo poner en un video mi afición por el equipo, como el caso del video con Cade Cowell. Y del otro lado, tengo la parte periodística que me parece cumplo muy bien en el sentido de investigar, preguntar qué pasa con los lesionados, cubrir los partidos, las conferencias de prensa, preguntarle a Fernando Gago por X o Y circunstancia, sin necesidad de yo tener la camiseta puesta. Entonces, creo que es un balance que tienes que ir encontrando y que hasta el momento pues hay la ahí la voy llevando“.

Villa Villa, en cuanto a las preguntas incómodas, advirtió que “claro, porque luego ¿qué pasa? Una vez con el Turco Mohamed del torneo pasado. Estábamos en la conferencia de prensa en el Estadio de Chivas, en la Liguilla, el partido de ida y hay una circunstancia que Mohamed traía de un posible penal a favor de Pumas. Entonces pasaron las preguntas, la mía, la de otros compañeros de los medios de comunicación y como a la cuarta, Mohamed dice: ¿qué, me van a preguntar del penal?. Como diciendo: ustedes prensa de Guadalajara no tratarán de (ocultarlo)“.

Prosiguió su relato al cuestionar: “Entonces, yo fui el primero que le dije: ¿Te pareció penal? Y a raíz de esa experiencia, pues te queda que con un entrenador o con un jugador uno tiene que preguntar las cosas que suceden en el partido. En ese caso, bueno, era lógico preguntarle a (Fernando) Gago sobre los dos penales, que están ahí en la polémica del partido de Liga MX entre Chivas y América. Al final, yo cumplo mi labor periodística preguntándole al entrenador qué piensa, en ningún momento yo digo: ‘Oye, fue un penalti que le robaron a Chivas‘. O sea, tú qué piensas de esta jugada polémica que hay y que se está hablando y ya él te dará su respuesta“.

Villa Villa critica las multas por conferencias de prensa

Omar Villarreal, en cuanto a las multas a los directores técnico por sus declaraciones en conferencias de prensa, recordó que es un momento álgido. Aseveró que “me parece una exageración absoluta de la Comisión de Arbitraje o la Comisión Disciplinaria multar a entrenadores que hablen de ciertas jugadas. Porque, entonces, ¿a dónde vamos a ir? Estamos preguntando por algo que pasó en la cancha, no le estamos preguntando si le cae bien o no el árbitro“. En cuanto a la sanción que recibió Fernando Gago por las criticas que declaró tras su consulta, reconoció que tocará: “La vaquita entre los que le preguntaron, porque no solamente fui yo. Fue Jesús Bernal, el Chuyazo (Jesús Hernández) y Juanma Figueroa, también le aventaron ahí de su cosecha. Las preguntas que vinieron después“.

¿Cómo vivió Villa Villa esa final del Clausura 2023?

“Sí. La final contra Tigres. O sea, imagínate, lo que sucedió ese día, ese 28 de mayo de 2023, todavía lo tengo aquí en el corazón. Fue un momento verdaderamente triste y mi cara lo refleja. Volvemos a este punto que ha habido momentos virales para bien y para mal, porque la gente luego lo utiliza para burlarse de mí. Yo tengo ese sticker de mi cara toda triste y llorando con la playera de Chivas colgada aquí (en el hombro). Tengo ese sticker en mi whatsapp y yo se lo llego a mandar a personas, cuando la conversación lo amerita“.

“Pero sí, fue un momento muy triste como aficionado, como persona, como fan, como todo. La verdad, es que fue increíble, ¿cómo se le fue a Chivas un título que parecía en la bolsa? Pero bueno, el futbol es así, el futbol luego te dará otra oportunidad y así como Chivas ya le ganó una final a Tigres, bueno pues, a ellos les tocó tomar revancha y ojalá que haya una tercera final. Porque ha sido una rivalidad interesante la de Guadalajara y Tigres“. Omar Villa Villa

El periodista de TV Azteca recordó que “yo estaba, cuando terminó el partido, sentado allí en la banca de Tigres, como diciendo: ¿qué fue lo que pasó? Luego, en el hotel donde estaba hospedado era en la zona de la Minerva y pasé por ahí, todavía había mucha gente y había muchos llorando. Había otros que todavía estaban ondeando sus banderas. Pero sí, un momento, que solamente el tiempo cura todas las heridas, dicen y esa, yo creo que es uno de los instantes más dolorosos que me ha tocado vivir como aficionado de Chivas. Pero por supuesto“.