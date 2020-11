Abogado de Villalpando recapacita y descarta participación del Chicote Calderón en caso de indisciplina

Enrique Venegas, abogado del ahora ex mediocampista de las Chivas de Guadalajara: Dieter Villalpando, reapareció en la escena pública este viernes para reconsiderar la presencia de Cristian Calderón, uno de los jugadores que había sido inmiscuido en el grupo que protagonizó este escándalo legal y que quedó descartado, a pesar que la joven que denunció la agresión sexual aseguró que el "Chicote" también estaba presente, un hecho que negó el defensor en su declaración en el Ministerio Público.

El polivalente lateral izquierdo del Club Deportivo Guadalajara se encuentra concentrado con el primer equipo con miras al partido frente a los Rayados de Monterrey, en el marco de la décimo séptima y última jornada de la ronda eliminatoria del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX y en el que requieren de una victoria para quedarse al menos con el octavo lugar, último que otorga el privilegio de la localía para la repesca previa a la Liguilla.

El representante legal de Dieter Villalpando explicó que en la declaración de la denunciante se especifican algunos datos erróneos, como la presencia del "Chicote" y refirió en una entrevista con Milenio que "Lo otro se va a reservar, porque todavía no ha declarado Dieter, todavía no le notifican para que rinda su declaración". Agumentó que Villalpando " está siendo imputado por el delito de violación, nosotros vamos a desacreditar ese dicho de la señorita. Está en una etapa en la que el Ministerio Público está haciendo las diligencias que tiene que hacer para acreditar el delito en su caso, y como resultado final para ver si ejercita o no la acción penal en contra de Dieter, lo cual estamos con la certeza que no va a suceder".

El abogado Enrique Venegas recapacitó de su confirmación inicial y reconsideró la presencia del "Chicote", porque "ya tuvimos oportunidad de hablar con él (Calderón), incluso ya presentó su declaración por mi conducto y vía escrita. Cristian estaba en su casa dormido". Sin embargo, señaló que Villalpando -en cambio- "está un poco desconcertado, imagina que te acusan de algo que no hiciste y además tiene una repercusión muy grave socialmente y deportivamente. Está tocado, un poco caído, pero no tengo duda que va a encontrar equipo para demostrar que tiene calidad".

El representante legal al ser consultado a manera comparativa con el caso que atravesó Ricardo La Volpe con la demanda por parte de la entonces podóloga del Guadalajara, Belén Coronado, aseguró a Milenio que "esperemos que lo de Dieter (Villalpando) sea mucho más ágil que el tema que citaste, pero no creo que nos tardemos mucho en dilucidar esto, puede ser ágil, si no se entorpecen las funciones del Ministerio Público, tendrían que estar definiendo una primera etapa en unos quince días".

