Aguinaga y Márquez Lugo debatieron el futuro de José Juan Macías y su salida de las Chivas de Guadalajara a Europa

Alex Aguinaga y Rafael Márquez Lugo, pertenecientes a la mesa de expertos del programa La Última Palabra que transmite la cadena internacional Fox Sports, debatieron durante el episodio de la noche del viernes sobre el futuro europeo del delantero de las Chivas de Guadalajara: José Juan Macías, considerado una de las tres joyas actuales del futbol mexicano junto a Sebastián Córdoba (América) y Carlos Rodríguez (Monterrey).

El recordado mediocampista ecuatoriano, quien jugó con Necaxa y Cruz Azul, aseguró en una de sus intervenciones en el programa que a "JJ (Macías) yo lo veo en el futbol holandés, que es donde podría arrancar y terminar de formarse. Físicamente es un muchacho delgado, pero que sabe colocar bien el cuerpo".

Macías es una de las promesas mexicanas para el futbol europeo

El ex atacante rojiblanco, por su parte, consideró también para Macías que "una Liga portuguesa o alemana, sería la primera la holandesa y no te puedes ir a una triple A. Yo creo que físicamente todavía les costaría mucho en una liga española, en una Premier, en el Calcio. Ya vimos lo que acaba de suceder con Lozano, que es nuestro mejor futbolista y además desequilibrante. Tendrían que pasar el proceso de evolución en un equipo en el que puedan seguirse desarrollando, se adapten en Europa y de ahí pueden dar el brinco".

Aguinaga, en cuanto al futuro del canterano rojiblanco, reformuló que "quizás la pregunta sería, ¿en qué equipos podrían calar mejor?, porque JJ (Macías) me gustaría más para el futbol holandés, que tendría esa posibilidad de con su velocidad irse desarrollando antes de ir al futbol inglés".

Márquez Lugo, en cambio, consideró las pretenciones del Guadalajara al analizar que "con Macías, por ejemplo, se hablaba mucho ahorita en León que tal vez había una posibilidad (de migrar), ya después lo que va a pedir Chivas yo no sé si cualquier equipo en Europa y más con lo que está pasando hay que entender que el futbol no va a regresar a lo mismo, las cifras no van a regresar a lo que estamos acostumbrados a hablar".

