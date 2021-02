Alejandro Mayorga ve a Chivas y Pumas similares en varios aspectos deportivos

Alejandro Mayorga de las Chivas de Guadalajara jugó un año con los Pumas de la UNAM, y de cara al duelo del próximo domingo dentro de la Jornada 8 del Torneo Guard1anes 2021, el defensor del Rebaño Sagrado destacó algunas similitudes que ambas instituciones profesan.

El zaguero de las Chivas, Alex Mayorga explicó parte del aprendizaje en su paso por los Felinos, donde jugó la Final del Torneo Guard1anes 2021 ante León, por ello manifestó que ha observado varias situaciones parecidas al tener una formación en las fuerzas básicas del Rebaño Sagrado.

“Hay muchas semejanzas en los dos equipos, le apuestan a la cantera. Yo lo algo encuentro similar, en el año que estuve en Pumas fueron muchos jóvenes que estuvieron entrenando con el primer plantel y estuvieron debutando. Se trata de eso, de impulsar al canterano, entonces es lo mismo que yo veo, al joven se le trata de apoyar en las fuerzas básicas. El trabajo, la garra, el que desde siempre no debes de perder, que tienes tu rival a muerte, son las semejanzas que yo encontré en los dos clubes”, apuntó Mayorga en entrevista para Marca Claro.

Mayorga está agradecido con Andrés Lillini

Alex Mayorga fue a préstamo a los Pumas de la UNAM donde adquirió mayor regularidad y volvió a Chivas para este Torneo Guard1anes 2021, por ello, se dio tiempo de agradecerle la oportunidad al timonel de los universitarios, Andrés Lillini, a quién considera importante no solo por el tema deportivo, sino también por lo que hizo en el aspecto personal.

“Tengo mucho que agradecerle por la oportunidad de seguir creciendo, de jugar. Y pues por todo lo que me aportó a pesar de que fue un entrenador que no ha tenido tanta experiencia como otros, pero me aportó mucho, y siempre estuvo muy cerca de mí tanto en lo futbolístico como en lo personal. Y esa confianza que me tuvo siempre voy a estar muy agradecido”, explicó Mayorga.

