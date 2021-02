Mayorga afirma que Chivas debe calificar como sea a la Liguilla del Guard1anes 2021

Para el defensor de las Chivas de Guadalajara, Alejandro Mayorga, la principal ocupación es empezar a ganar, pues apenas suman un triunfo en lo que va del Torneo Guard1anes 2021 y se ha ido más de un tercio de la competencia, pues aseguró que el objetivo es calificar a la Liguilla sea como sea y el próximo domingo tendrán una buena opoetunidad cuando reciban a los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron por la Fecha a las 21:00 horas.

En entrevista para Marca Claro, el defensor de las Chivas manifestó la importancia de ya no dejar victorias en el camino, pues se ubican en el puesto 13 del Guard1anes 2021 con siete puntos, por lo que Mayorga explicó la importancia de ganar, no sólo por el aspecto de la tabla general, sino también serviría como en envión anímico.

“Primero sumar de a tres es lo que nos hace falta, somos conscientes de que debemos tener una buena racha para empezar a escalar en la tabla y poder estar entre los primeros lugares, entre más arriba mejor. Vamos paso a paso, primero es empezar a revertir la situación, el primer paso es ganar, sumando de a tres y de ahí vamos viendo hasta dónde nos alcanza. La intención es estar en Liguilla del modo que sea, Repechaje como sea, pero esa es la intención del equipo y todos lo tenemos claro. Todavía quedan unos cuentos partidos para revertir la situación. El equipo siempre se era caracterizado de salir de situaciones adversas como el torneo pasado y esa no será la excepción”, comentó Mayorga.

Alex Mayorga mostró confianza en que saldrán de la mala racha, pues ve a Chivas como un grupo sólido capaz de superar las adversidades, por lo que no se centra en la preocupación que pueda generar la falta de resultados positivos, sino en ocuparse de mejorar en los entrenamientos para empezar a sumar de tres.

“Más que preocupados estamos ocupados en encontrarle una solución a esto. No son los resultados que esperábamos, sabemos que es futbol es parte de. Muchos resultados son circunstanciales no nos queda más que trabajar. Yo veo al grupo consciente de que tenemos que seguir trabajando para revertir esta situación”, apuntó el lateral izquierdo de las Chivas.

¿Cuáles son las similitudes entre Chivas y Pumas?

Alejandro Mayorga reveló algunas de las semejanzas que existen entre ambos instituciones, pues antes de jugar como titular con el Rebaño Sagrado en el Torneo Guard1anes 2021, fue cedido a préstamo un año a los Pumas de la UNAM, donde jugó la Final del Guard1anes 2020 con los felinos.

“A lo mejor acá en Chivas el jugador es más castigado todavía, no tienes un margen de error, pierdes uno o dos partidos y la gente, la prensa habla mucho de eso, en Pumas es muy similar pero se castiga más al jugador de Chivas, no hay tanta paciencia. La gente quiere resultados y cuando no se dan, te aprietan mucho”, apuntó Mayorga.