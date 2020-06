Alerta: Reportan que Briseño no sale y Ángel Zaldívar se quedaría en Chivas solo si JJ Macías es vendido a Europa en el mercado de pases

La directiva de las Chivas de Guadalajara se encuentra en pleno proceso de planificación de la próxima temporada y debido a ello, la periodista Karina Herrera adelantó este miércoles los más recientes movimientos y decisiones del alto mando tapatío con miras al mercado de transferencias para el Torneo Apertura 2020 de la Liga MX, que inicia el 14 de junio.

José Juan Macías, delantero canterano del Rebaño Sagrado, es por lejos actualmente la pieza más apetecida del futbol mexicano en el mercado europeo al ser vinculado con mucha fuerza al club alemán Borussia Dortmund que buscaría hacerse con sus servicios antes de no tener más opción que desprenderse por una seguro oferta millonaria de su más reciente joya pulida en la Bundesliga: el noruego Erling Haaland.

El portal transfermarkt en español coincide con las negociaciones por Macías

Karina Herrera, corresponsal de la cadena TUDN en la Perla Tapatía, reportó este miércoles a través de sus redes sociales que en cuanto a las especulaciones sobre "Carlos Salcedo: NO es opción, ni tampoco ha habido ni habrá acercamiento, ya que no hay interés por parte de Chivas". Además, advirtió que el "Pollo" Antonio Briseño "NO sale del equipo, se mantendrá para el Apertura 2020" y agregó que en el caso de Ángel Zaldívar "se quedará en el equipo, si se da la partida de Macías a Europa".

CHIVAS:

Carlos Salcedo: NO es opción ni tampoco ha habido ni habrá acercamiento ya que no hay interés por parte de Chivas.

BRISEÑO: NO sale del equipo, se mantendrá para el Apertura 2020

ZALDÍVAR: Se quedará en el equipo si se da la partida de Macías a Europa. @TUDNMEX @TUDNUSA — Karina Herrera (@chapis_herrera) June 3, 2020

La reconocida periodista, quien sigue de cerca los movimientos del club tapatío, adelantó que "en cuanto al tema de José Juan Macías, hay interés de varios equipos, hasta el momento no hay una oferta formal en el escritorio de la directiva de Chivas. En el Rebaño quieren cumplirle la promesa de venderlo a Europa, siempre y cuando llegue una oferta atractiva para ambas partes". Por lo que tampoco se descarta su salida para el venidero semestre.

La Bundesliga, cabe recordar, que se mantiene en actividad tras su regreso a la acción en mayo y por tal motivo, el periodo de su mercado de transferencia para la próxima temporada pudiera coincidir con la parte final del plazo que fijó la Liga MX, que cierra el 5 de septiembre. Por lo que la venta de Macías pudiera definirse ya comenzado el Apertura 2020 y que en su propuesta arrancaría el 17 de julio.