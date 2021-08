Yo juego igual en la Selección que aquí en Chivas: Alexis Vega responde a las críticas

El atacante de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega aseguró que no entiende los comentarios que ponen en predicamento el nivel que muestra con el conjunto tapatío y el que desempeña cuando porta la camiseta de la Selección Mexicana, luego de conquistar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio donde derrotaron a Japón para sumar la cuarta presea de la delegación mexicana.

El futbolista del Rebaño Sagrado se integró al plantel dirigido por Víctor Manuel Vucetich al igual que Uriel Antuna, Fernando Beltrán y Jesús Angulo, pensando en el Torneo Grita México Apertura 2021 donde cuentan con cuatro unidades producto de un triunfo, un empate y una derrota, en este sentido, Vega compareció en rueda de prensa para tocar varios temas, donde salió a relucir el rendimiento que ha mostrado con la camiseta del Tricolor en la pasada justa veraniega que le valió elogios de todas partes del mundo.

"No leo nada de ese tipo de comentarios cuando me va bien y mucho menos cuando me va mal, trato de trabajar para mí, para mi equipo. La gente no sé cómo puede decir eso o cómo ve el futbol, en más de un año en el club he mostrado cosas importantes, regularidad que nunca había tenido en mi carrera. De Chivas ya iba con un gran nivel y en la Selección fue de la misma manera. Yo juego igual que en la Selección que aquí en Chivas", apuntó Alexis Vega.

El delantero del Club Guadalajara añadió que en el pasado reciente no se ha notado tanto el buen nivel que ha mantenido a nivel individual, porque la realidad es que en el aspecto colectivo los resultados no se han dado como esperan, pues la campaña anterior se quedaron en el Repechaje eliminados por Pachuca, en el Torneo Guard1anes 2020 llegaron a Semifinales, luego de dejar fuera al América en Cuartos de Final y antes de eso pasaron tres años sin calificar a la Liguilla.

"Igual no hemos tenido buenas campañas, pero los resultados ahí están, estar incluido como el segundo o tercer mexicano con más asistencias, pero por no hacer un buen torneo no se destacan esas estadísticas, estoy tranquilo porque trabajo para mi equipo, voy a seguir trabajando para tener más éxitos. No me siento con el poder de que soy yo la pieza que le falta a Chivas, se necesita de todos, mis compañeros darán lo mejor. Regresamos y tenemos plantel completo para planear bien los partidos y que nos tomen en cuenta”, explicó Alexis Vega.