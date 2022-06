Es una realidad que la manera en que Ricardo Cadena la devolvió la competitividad al Club Guadalajara en los últimos partidos del Torneo Clausura 2022 también catapultó a varios elementos en un mucho mejor momento, por ello llamaron la atención de algunas escuadras de manera inevitable como ocurrió con el técnico de los Tigres de la UANL, Miguel Herrera.¡

El Piojo cuenta con uno de los equipos más poderosos de la Liga MX no solo por el nivel colectivo de juego que desempeñan dentro de la cancha, sino también a nivel individual, porque varios de sus futbolistas que se quedan en la banca en otros clubes serían titulares sin ninguna duda como los casos de Juan Pablo Vigón o el mismo Carlos González, por mencionar algunos.

ver también Amaury Vergara descarta la llegada de Víctor Guzmán a Chivas

En este sentido, Herrera, quien no pudo guiar a los felinos a un nuevo campeonato tras cumplir su primer año en el banquillo regiomontano, reconoció que no necesita muchos ajustes en su plantilla, pues destacó la capacidad de sus jugadores con la certeza de que están para pelear por el título en el Apertura 2022, luego de quedarse en Semifinales el certamen anterior cayendo ante Atlas.

El jugador de Chivas que le gusta a Miguel Herrera

Fue en una entrevista con TUDN donde Herrera sorprendió con sus declaraciones al argumentar que hay un elemento de las Chivas que le llena el ojo, pero sabe que sería muy complicado tenerlo, sobretodo porque recientemente firmó una extensión de contrato hasta el 2024 y tiene el sueño de salir de Guadalajara para cumplir su sueño de jugar en Europa, se trata de Alexis Vega.

Encuesta ¿Te gustaría que algún día Herrera dirigiera a Chivas? ¿Te gustaría que algún día Herrera dirigiera a Chivas? La verdad sí, es un ganador No, es americanista No sé, pero tampoco me desagradaría tanto YA VOTARON 40 PERSONAS

"Tengo un equipo muy completo, decir 'necesito a éste' sería más de ego. Hay jugadores muy atractivos, me encanta Alexis Vega, por decir un nombre, pero tengo un equipo muy completo, cuento con un (André-Pierre) Gignac que sigue haciendo goles y sigue levantando la mano", explicó el Piojo en la charla, causando todo tipo de comentarios entre los seguidores tapatíos.

Alexis Vega no es el único que agrada a Herrera

En el 2021 el entonces timonel del América reveló su gusto por otros dos elementos de Guadalajara en una entrevista con Telemundo: "Me gusta mucho (José Juan) Macías, es muy completo, se me hace un jugador con muy buenas condiciones. Creo, que sin duda alguna, a él me hubiera gustado tenerlo. Conejo" (Isaac Brizuela), me parece que fue el mejor jugador de Chivas de todo el torneo pasado, hizo un torneo espectacular y son jugadores de los cuales cualquier equipo, no nada más yo, quisiera tener en sus filas".

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!