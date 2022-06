El dueño del Club Guadalajara, Amaury Vergara tuvo que salir a aclarar los rumores que colocaban a Víctor Guzmán en la lista de candidatos para sumarse a la plantilla rojiblanca para el Torneo Apertura 2022, argumentando que en ningún momento lo han tenido en la mira no por falta de dinero, sino porque no están interesados en sus perfil.

El dirigente del Rebaño Sagrado aseguró que la intención del departamento deportivo nunca ha sido hacerse con los servicios del Pocho, con todo y que se filtró un audio donde el presidente de Pachuca, Jesús Martínez manifestó que los rojiblancos no tienen dinero para pagar por su jugador, por lo cual salió a explicar las verdaderas intenciones de los tapatíos.

“Chivas no ha hecho ninguna oferta por el Pocho Guzmán y quiero ser muy claro en eso. No hemos hecho ninguna legra formal ni hemos tenido ninguna oferta sobre dinero por el jugador, por lo cual si me sorprende un poco la declaración, pero tengo muy claro que Jesús es un gran dueño de equipo y es un caballero también”.

“Me llamó porque estaba preocupado de que el jugador estaba inquieto con todo el revuelo mediático que se había hecho con la llegada del Pocho y él como buen dueño y con la buena comunicación que hay me habló para preguntarme si habíamos hecho alguna oferta formal con alguien de su directiva, lo cual se lo dejé saber, aclaro, no hemos hecho ningún acercamiento de este tipo. Y él me aclaró que ellos están muy contentos con Pocho porque tiene grandes ideas con el jugador y no se hizo ningún acercamiento y así fue como concluyó la llamada”, indicó Amaury en entrevista para TUDN.

Chivas sigue buscando refuerzos

La buena noticia para los seguidores de Guadalajara es que la llegada de más caras nuevas es viable, ya que Vergara mencionó que cuentan con recursos económicos para fichar más jugadores y por ello ya se pusieron en contacto con Orbelín Pineda para que regrese al Rebaño en busca de que recupere su mejor nivel que le permita ganarse un lugar en el Mundial de Qatar, tras la poca actividad que ha tenido con el Celta de Vigo de España.

