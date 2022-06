En busca de contar con elementos de calidad comprobada que puedan unirse a las filas del Club Guadalajara para la siguiente campaña, hay algunos elementos que recibieron un primer acercamiento por parte de la directiva pero por alguna razón no convencieron a Ricardo Peláez, tal fue el caso del mediocampista José Joaquín Esquivel, medallista olímpica que prefirió salir de FC Juárez para unirse a Necaxa.

Hace unos días se dio a conocer que a Peláez Linares le ofrecieron los servicios del mediocampista, pero lo rechazó debido a que ya tenía en la mira a Fernando Oso González, un jugador de 28 años proveniente de los Rayos con una trayectoria irregular en la cual nunca ha logrado consolidarse en ningún club y que la semana anterior fue presentado en el Rebaño Sagrado junto con Alan Mozo.

Incluso se podría considerar que el técnico de Necaxa, Jaime Lozano contrató a Esquivel para suplir la salida del Oso González, lo cual resulta curioso porque es una clara muestra de que el experimentando jugador nunca le llenó el ojo por completo al Jimmy y decidió fichar a un elemento como el volante de 24 años, a quien ya conocía por tenerlo en el Tricolor que participó en Tokio.

Chivas no valoró a José Joaquín Esquivel

“Le comenté a mi represente que mi decisión siempre se iba a basar en un equipo que de verdad me quisiera y valorara el jugador que soy y ese fue Necaxa. Se ha portado muy bien y siempre ha estado ahí. El cuerpo técnico siempre me dio el respaldo. Siempre recibí un sí de su parte, nunca un no. No me cerré a nada y creo que al final se me dio la mejor oportunidad”, explicó Esquivel en entrevista para ESPN.

Encuesta ¿Hubieras preferido a Esquivel que al Oso González? ¿Hubieras preferido a Esquivel que al Oso González? Por supuesto que sí No sé, están iguales los dos No, me quedó con el Oso YA VOTARON 50 PERSONAS

Con esto queda claro que en Chivas la intención, desde el principio, era contratar a un elemento como González, quien el torneo anterior fue el jugador con más faltas cometidas con 38 y el que más veces fue burlado por los adversarios con 33. Situación que no parece una solución efectiva para el Rebaño que no tendrá margen de error en el Apertura 2022 donde debutarán el 2 de julio recibiendo a FC Juárez.

Imago7

