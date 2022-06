Orbelín Pineda no ha tenido la regularidad que hubiera imaginado en el Celta de Vigo de España, por ello su futuro no parece estar muy claro al menos en cuanto a un posible cambio de aires, sin embargo el jugador no le cerró la puerta a ningún equipo, incluido Chivas de Guadalajara de cara a la Copa del Mundo que se jugará en Qatar en noviembre.

Al no contar con muchos minutos en los últimos meses, se especula que el Maguito pueda considerar la opción de volver a la Liga MX y de inmediato el Rebaño Sagrado saltó a la luz como uno de los clubes en los que recalaría con el pie derecho no solo por el buen nivel que ha mostrado, sino por ser uno de los consentidos de la afición rojiblanca que lo tiene en alta estima.

ver también Alicia Cervantes y Blanca Félix quedan fuera del Tricolor

Y la buena noticia para los chivahermanos es que Orbelín no descarta salir del Celta, una decisión que no está en sus manos al 100%, pero que tampoco le desagradaría: “Sigo trabajando, preparándome mentalmente en lo personal y pensando en que pueda estar en la lista del ‘Tata’, en que pueda competir para estar en el mundial. Todavía no hay planes de moverme a otro equipo, los que toman la decisión son la directiva, el entrenador, yo sigo en planes y hay que esperar para ver qué movimientos puede haber”.

“Yo ahorita estoy enfocado en México con estos tres partidos, luego Nations League y después veremos si el equipo quiere prestarme o venderme, pero vamos a hacer la lucha por jugar y estar a disposición del equipo que me quiera tener”, señaló el talentoso volante ofensivo del Tricolor.

Encuesta ¿Te gustaría el regreso de Orbelín Pineda a Chivas? ¿Te gustaría el regreso de Orbelín Pineda a Chivas? Totalmente, claro que sí No ya fue YA VOTARON 16 PERSONAS

No le preocupa la falta de regularidad

Sobre las pocas oportunidades que ha recibido por parte del técnico del Celta, Eduardo Coudet, Pineda valoró: “Yo lo dejo más por la experiencia (la falta de minutos) me ha tocado en mi equipo anterior estar jugando y ahora no me toca, le veo lo productivo de que el día de mañana que esté jugando y vea del otro lado diga qué tengo que aprender, dar mucho más de mi, prepararme física y mentalmente”.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!