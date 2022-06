El director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez llegó en el 2019 para asegurar que los malos momentos del equipo se habían terminado y que bajo su gestión únicamente se hablaría de campeonatos y buenos resultados, pero a poco más de dos años en el cargo reconoció que no ha cumplido lo que prometió, aunque trabaja arduamente para ello.

El dirigente del Rebaño Sagrado presentó a los refuerzos Alan Mozo, Fernando González y al estratega Ricardo Cadena, así como Gerardo Espinoza como el nuevo entrenador del Tapatío, en la rueda de prensa fue cuestionado sobre cuál es la evaluación acerca de su trabajo, sin embargo, a pesar de que admitió la falta de campeonatos, aseguró que trabaja con mucho entusiasmo y que su labor también es observada por los altos mandos.

“Bien, yo la califico bien, hay que gente que me evalúa a mí, pero yo digo que bien. Creo que no hay que justificar nada, no hemos conseguido los títulos, nos hemos acercado a ello, pero no hemos logrado lo que queremos y lo que la afición demanda, por supuesto que nos falta mucho trabajo. Yo lo evalúo bien, con mucho entusiasmo y muchas ganas, pero a mí también me están evaluando”.

“Debemos entender que atenemos muchos millones de aficionados que están dolidos que quieren más que piden más y nosotros estaremos buscando lo mejor y para eso estamos aquí. No necesito que me lo digan, yo sé quién soy, hemos avanzado pero hemos quedado a deber, todavía no estamos a la altura de las exigencias de la afición”, explicó Peláez Linares.

Llegarán más refuerzos a Chivas

Por otro lado, el director deportivo de Guadalajara no quiso dar nombres acerca de otros refuerzos que tienen en la mira: “Lo más seguro es que quién sabe, no se trata de hablar, estamos tratando de fortalecernos con Cadena y la dirección deportiva, con base en nuestra negociación para traer a los jugadores a Chivas, eso sí, en orden, en las posiciones en las que el profe piensa que nos está costando trabajo, pensando en que conoce al Tapatío que nos está abasteciendo”.

