Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara aseguró que siguen en la búsqueda de más jugadores que puedan fortalecer el plantel que dirigirá Ricardo Cadena en el Torneo Apertura 2022, por ello no le cerró la puerta a ningún posible refuerzo, pero sí aclaró que nunca han intentando hacer un intercambio con América de Henry Martín por José Juan Macías.

El dirigente del Rebaño Sagrado presentó a los nuevos refuerzos, Alan Mozo y Fernando González, pero también se dio tiempo para tocar diversos temas como las amplias posibilidades de que lleguen otros futbolistas, aunque no quiso caer en la polémica negándose a dar nombres y a pregunta expresa del interés por Víctor Guzmán, Peláez Linares nunca negó su gusto por el jugador de Pachuca.

“Ya estoy presentando a lo que tenemos, siempre trabajamos en la posibilidades con otros jugadores. Te puedo asegurar que la segunda (intercambio por Martín) no se va a dar, ni acercamiento, ni nada. JJ está considerado en el plantel de Cadena y no voy a cerrar la puerta (para más refuerzos), está abierta la ventana para cualquier cambio, tenemos tiempo. Va a ser un torneo atípico, yo creo que los jugadores deben estar atentos para busquen su lugar. Va a haber situaciones por selección, la puerta está abierta estamos buscando lo mejor para Chivas pero no voy a dar nombres, no quiero tocar ese tema específico”.

“Vamos a esperar. Falta un mes y como siempre digo vamos a dejar siempre la puerta abierta. Hay una gran intención, le quiero decir a la gente. Estamos trabajando para tratar de traer a lo mejor, la puerta está abierta, que sí que no, que quién sabe, pero nombres no voy a dar por diferentes razones, pero la posibilidad de que venga alguien más, sí existe”, aclaró el director deportivo del Rebaño.

Alan Mozo y Fernando González, ilusionados con Chivas

Por su parte, el lateral derecho proveniente de los Pumas de la UNAM manifestó su satisfacción por llegar a Guadalajara en el mejor momento de su carrera: “Estoy muy feliz, competido con este equipo es una meta representar a Chivas, si quiero decir que tienen mi mejor versión y estoy mentalizado a ganar, aportar mu granito de arena al profe y a los compañeros. Estoy aquí para lograr cosas importantes. Me han recibido de la mejor manera posible, tengo una historia. Debuté con ellos, gané el preolímpico en este estadio, es motivante, me siento en mi mejor versión y esto es lo que voy a aportar”.

Mientras que el mediocampista de 28 años aseguró que el regreso a la cantera que lo vio crecer como futbolistas llega en su mejor momento: “Creo que lo principal fue el ADN lo que me trajo aquí, el hecho de tener esa espinita de estar aquí, de consolidarme aquí, es algo importante para mí, puedo decir que estoy en buen momento porque estoy jugando mucho y quiero aportar mi granito de arena".

