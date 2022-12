Alexis Vega no está como para Europa: Leyenda de Chivas destroza el sueño del estelar delantero tras Qatar 2022

El estelar delantero de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, se encuentra actualmente en la órbita de varios clubes del viejo continente en este mercado de transferencias invernal, pero una leyenda rojiblanca desmeritó todo ese interés en una entrevista exclusiva y destrozó el sueño europeo del atacante tras una sólida actuación con la Selección Nacional de México en el Mundial de Qatar 2022.

El portentoso extremo izquierdo del Rebaño Sagrado formó parte de la lista final que llevó el seleccionado mexicano a la cita mundialista y apareció como titular en la formación del Tri en los tres encuentros que disputó en el Grupo C, el empate 0-0 con Polonia, la caída 0-2 ante Argentina y la victoria 2-1 sobre Arabia Saudita. Pese a no aportar goles, su desempeño llamó la atención de diversos visores de algunos clubes europeos.

El Vaquero Cisneros, durante una platica en exclusiva con Carlos Raúl Martínez publicada el sábado en el diario ESTO, reconoció que a pesar que Vega destacó con México en Qatar 2022 y se especule una y otra vez que tiene las herramientas para irse a Europa, aseveró que al hábil atacante le falta madurez para emigrar y que no le suceda lo mismo que a Diego Lainez, quien no tuvo mucha oportunidad en España con el Betis de Sevilla y debió emigrar al inferior torneo de Portugal.

El recordado capitán de las Chivas en la década de los 80 afirmó en entrevista con ESTO que "a Alexis, pienso que Chivas no lo debe dejar ir. Ese muchacho debe jugar un año más aquí, porque pienso que si se va a Europa no (va a triunfar), le va a pasar lo mismo que Lainez, no está como para Europa este muchacho le falta un año más".

El estelar delantero de Chivas viene de competir en Qatar 2022 (IMAGO7)

Cisneros le reveló a ESTO que en quien tiene mucha confianza es en el delantero canterano José Juan Macías, quien regresará para el Clausura 2023, después de perderse todo el Apertura 2022 por una fractura sufrida en plena pretemporada, en julio pasado y auguró que "ojalá que se recupere JJ Macías, y la verdad es que tuvo buenos torneos y falta quien haga gol en el equipo".

Macías se encuentra en plena recuperación de su lesión (Chivas)

