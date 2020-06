Alexis Vega relata: ¿cómo viene Chivas con el regreso? A falta de un mes para el inicio del Torneo Apertura 2020

Los integrantes del plantel principal de las Chivas de Guadalajara se encuentran en plena tercera semana de preparación este miércoles, cuando exactamente resta un mes para el regreso del futbol mexicano con el comienzo del Torneo Apertura 2020 de la Liga MX, programado para iniciar el 24 de julio, luego de cuatro meses sin actividad por la pandemia del coronavirus o Covid-19 que tan duramente ha golpeado a la república.

Los jugadores del Rebaño Sagrado, después de dos semanas iniciales que se basaron en trabajos de acondicionamiento físico de lunes a viernes para regresar a la cancha de la ciudad deportiva de Verde Valle, tras 82 días de entrenamientos individuales en casa por el aislamiento, en esta tercera semana aumentaron la carga para comenzar a enfilar la preparación para el próximo semestre.

Los rojiblancos se encuentran en la tercera semana de pretemporada (Chivas)

La plantilla principal rojiblanca, bajo el mando del entrenador Luis Fernando Tena, mantiene el trabajo dividido en tres grupos por horarios, que desde esta semana se encuentra realizando doble turno los días miércoles y viernes, por lo que ahora se efectúan hasta seis sesiones diarias en las instalaciones de Verde Valle de lunes a sábado, con miras al Apertura 2020.

¡DAAALE, REBAAAÑO! �� �� ⚽️���� pic.twitter.com/3m4tvIeipi — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) June 24, 2020

Alexis Vega, durante una entrevista este miércoles con Chivas TV, reconoció que "son tres semanas en que el cuerpo técnico ha planificado unos entrenamientos muy importantes para regresar de cara al torneo. Sabemos que no dejamos de trabajar, aunque estuvimos en casa, estuvimos trabajando por video llamada" y argumentó que "ahora que regresamos a cancha, sentimos un poco, porque no es lo mismo entrenar en casa que aquí, pero estamos tomando aire, estamos reforzando nuestras fuerzas para llegar muy bien al torneo y hoy (miércoles) acabamos nuestra primera sesión, por la tarde (6:00 pm) volvemos a entrenar y seguir afinando los detalles que nos faltan".

El delantero rojiblanco reconoció la complicación de volver, pues señaló que "movimientos naturales de los cuales uno estaba acostumbrado, no los solíamos hacer en los entenamientos en casa, porque no había espacio, estaban cerrados los gimnasios de donde vivímos y no podíamos entrenar en estacionamientos, ni mucho menos. Entonces, nos acoplamos a cada espacio que teníamos y el compromiso que tuvimos todos fue la clave, para ahora que regresamos no nos costara tanto. Obviamente se siente, pero uno está preparado para todo, queremos regresar mejor".