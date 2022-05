El delantero de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, renovó la tarde de este jueves su vínculo contractual con la institución tapatía en el Estadio Akron y confesó en una transmisión en vivo la sensación que le permitió besar el escudo rojiblanco de una playera que vestirá hasta 2024, aunque reconoció que se encuentra enfocado en el próximo compromiso del Torneo Clausura 2022 "Grita México" de Liga MX.

El portentoso atacante del Rebaño Sagrado trabajó este jueves, junto al plantel principal, en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle para continuar la preparación de su próxima presentación: frente a los Pumas de la UNAM en el Gigante de Zapopan, en el marco de la reclasificación a los Cuartos de Final de la Liguilla.

El "Gru" Vega, durante la transmisión en vivo del canal oficial de las Chivas en Youtube, confesó que "nunca imaginé tener esa sensación de poder besar el escudo del Guadalajara. Eso me lo regaló el tiempo, darme cuenta de la gran historia que tiene este club, de su afición, de su gente, creo que me motivé muchísimo y no traigo una camisa, porque ahorita mismo te lo besaba (el escudo del club), pero estoy seguro que vienen grandes cosas".

El atacante señaló que, a pesar de la renovación, "estoy enfocado en este cierre de torneo, estamos buscando la reclasificación a la Liguilla y estoy seguro que vamos a hacer un bueno partido y vamos a estar en una Liguilla". Agregó se deseo de "agradecerle a los chivahermanos por todas esas muestras de cariño, siempre, con mi familia, conmigo en especial. Quiero que sepan y esten muy felices porque estoy renovando mi contrato con Chivas y que voy a estar mucho tiempo, disfrutando con todos ustedes".

Ricardo Peláez aseguró que Vega se ganó su renovación con Chivas

Ricardo Peláez, desde el museo de las Chivas en el Estadio Akron, reconoció que la negociación para extender el vínculo contractual del estelar delantero: "no fue fácil, por diferentes circunstancias, pero siempre la disposición del jugador, en este caso: Alexis y no solamente fuera de la cancha, sino también dentro, con buenas actuaciones, donde se ganan las cosas realmente y el esfuerzo que está haciendo el comité directivo, gracias también por el apoyo a Amaury (Vergara) y a todos los del concejo directivo por esto y estamos felices todos, pero lo mejor es que la afición está contenta, porque (Alexis Vega) se va a quedar muchos años por aquí".

El director deportivo del Guadalajara aseguró que "Alexis (Vega) es uno de los mejores jugadores que hay en Mexico, como siempre se lo he dicho, lo reitero. Tiene grandes condiciones futbolísticas y aparte quiere a la institución, la institución lo quiere a él y lo más importante es el cariño de la afición, pocos tienen esa identificación tan rápida con la afición y la gente quiere a Alexis".

