Amaury Vergara advierte que no vende a Chivas: No ha habido plática o interés de un grupo o boxeador famoso

El propietario heredero de las Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara, ofreció una reveladora entrevista exclusiva publicada este lunes como portada en Récord, para insistir en su negativa de vender al club que hace pocos días cumplió 20 años de haber sido adquirido por su padre y es parte del emporio de la familia, por lo que aprovechó para desestimar todos los rumores sobre las supuestas ofertas realizadas por Saúl Canelo Álvarez, Ricardo Salinas Pliego o inclusive, el mismo Emilio Azcárraga.

El mayor de los hijos del fallecido Jorge Vergara y actual presidente del Rebaño Sagrado cumple en este mes de noviembre el tercer año desde que asumió las riendas de la institución tapatía y en la actualidad, atraviesa una etapa de reconstrucción, en la que trabaja e invierte para regresar al club a los puestos de grandeza que debe tener de la mano del legendario Fernando Hierro como director de la parte deportiva.

Amaury Vergara, durante su plática en exclusiva con Récord y que acaparó la Primera Página de este lunes, refirió que "para mí es importante que la afición entienda lo que hemos venido construyendo en los últimos tres años, que el club ha mejorado radicalmente en muchos aspectos: está estabilizado financieramente; estamos, por primera vez en mucho tiempo, en un momento de mucho potencial para una nueva etapa deportiva".

Amaury Vergara acaparó la portada de este lunes, 7 de noviembre de 2022 (Récord)

El propietario del Club Deportivo Guadalajara advirtió que "nos tiene muy emocionados y estoy seguro que con Fernando Hierro y el resto del club vamos a lograr regresar a Chivas donde se merece, que es la prioridad número uno, estar en instancias como equipo grande y no descansaremos hasta lograrlo. No dejaré de invertir, de trabajar y de aguantar críticas, tomar los comentarios importantes para seguir creciendo, y de hacer todo para que el club tenga lo necesario para lograrlo".

Vergara presentó a Hierro y al técnico Veljko Paunović (IMAGO7)

Amaury aprovechó la entrevista con Récord para dejar en claro de forma contundente los rumores que rodean Verde Valle cada vez que hay una crisis deportiva y se trata de esa posibilidad de vender a las Chivas, por lo que aseveró que "no ha habido ni una plática, ni reunión, ni interés de un grupo o de un boxeador famoso (Saúl Álvarez). De nadie ha venido una conversación que incite o inspire la posibilidad de que vendamos el equipo; es más, hemos tenido más conversaciones para que el equipo no está en venta. Mucho menos se ha explorado la posibilidad de vendérselo a un dueño de otro equipo (Salinas Pliego o Azcárraga). No creemos que en manos de otro dueño el equipo puede estar mejor".

El heredero del Grupo Chivas-Omnilife también se refirió a las críticas en las redes sociales y señaló que "así como es visible la parte negativa, tengo mucha gente que me apoya y nunca he tenido un incidente fuera las redes sociales, al contrario, muestras de apoyo y confianza, un comentario positivo equivale a mil negativos". Por lo que, añadió que "tengo un equipo de trabajo que me presenta el termómetro de cómo está la afición, porque me importa mucho lo sientan y cuáles son sus exigencias, porque finalmente para ellos hacemos lo que hacemos; sin embargo, no me mueven ni desestabilizan los comentarios negativos, al contrario, motivan, comprometen más para demostrar que lo que hacemos es porque amo el equipo, porque quiero lo mejor".

