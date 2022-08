El propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, emitió este miércoles un nuevo desprecio en las redes sociales a otra petición de adquirir a las Chivas de Guadalajara que le extendió el periodista David Faitelson, comentarista de la cadena ESPN, para quedar nuevamente expuesto a la opinión pública por la insólita reacción del reconocido empresario mexicano.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, por su parte, cumplió este miércoles con una sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para darle los toque finales a los prepararativos de su próximo compromiso: frente a Necaxa en el Estadio Victoria, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX.

Salinas Pliego ninguneó de nuevo a las Chivas en las redes sociales y descartó cualquier interés por intentar comprar al club, luego de que compartió una publicación en la que aparece en su yate, acompañado por Alejandro Irarragorri y en la que todos visten la camiseta del Sporting de Gijón, club que recientemente adquirido por el Grupo Orlegi.

El retweet con cita en la cuenta personal del empresario en Twitter fue replicado por el periodista David Faitelson, quien otra vez rogó al también propietario de las tiendas Elektra a que invierta su capital en la compra del Club Deportivo Guadalajara. Faitelson le señaló: "Ya no entiendo. No nos habían asegurado que el futbol no era negocio… Insisto Don Ricardo Salinas ese dinero póngalo en la mesa por Chivas".

La réplica de Faitelson fue invadida por un usuario que ironizó con la publicación y refirió que "por un momento pensé que habían comprado a las Chivas", ante la similitud notoria de la playera rojiblanca del Sporting de Gijón con el Guadalajara. El nuevo desaire de Salinas Pliego al Rebaño surgió tras esa respuesta a la que despreció: "¿Para qué quiero eso yo?".

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas: Rebaño Pasión

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!