Una de las peticiones más recurrentes de parte de los aficionados a Chivas es que Amaury Vergara acceda a desprenderse del equipo y venderlo a algún inversionista interesado en devolverle la grandeza al conjunto rojiblanco, en donde el propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, no descartó el adquirir al equipo, aunque reveló que no le encanta la idea.

El Rebaño actualmente vive una severa crisis en todos los sentidos, ya que no encuentra los resultados positivos en el torneo y no ha podido ganar tras siete partidos jugados en el Apertura 2022, no hay mucho dinero para conseguir refuerzos y la afición cada vez está más molesta con los manejos de la institución.

ver también El futuro de Cadena y sus posibles reemplazos

Es por eso que el periodista de ESPN, David Faitelson, le lanzó una pregunta a Ricardo Salinas Pliego para proponerle el comprar al Guadalajara y desprenderse de los activos con los que cuenta en el futbol mexicano; sin embargo, el empresario respondió que no le interesa adquirir una franquicia en problemas, aunque si Amaury Vergara le otorga facilidades, estaría dispuesto a hacerlo.

“Vender no, comprar Chivas pues pienso igual que con la compra de Citibanamex. Comprar problemas para tener que arreglarlos luego y que digan que por mi culpa no funcionan, no, la verdad no. Pero igual y si se ponen a modo, Amaury tiene el número de mis asistentes”, escribió el empresario.

¿Es probable que Amaury Vergara venda a Chivas?

El actual propietario del Guadalajara ha expresado en múltiples ocasiones que el Rebaño no está en venta, pese a que se han mencionado a varios inversionistas que habrían realizado ofertas para poder adquirir al conjunto rojiblanco como Saúl Álvarez.

JAM MEDIA

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!