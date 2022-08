La poca productividad goleadora y de puntos que tiene Chivas en el Apertura 2022 no tiene justificación en el interior del Guadalajara; sin embargo, en el compromiso contra Mazatlán hubo una jugada que el árbitro central, Jorge Camacho, habría dirigido el rumbo del partido por decidir mal en su criterio.

Según el exárbitro mundialista, Felipe Ramos Rizo, el colegiado se equivocó en la primera intervención del encuentro en donde Oswaldo Alanís derribó con un pisotón a Alan Mozo. Curiosamente este jugador fue el que marcó el gol del triunfo en la recta final del partido.

ver también El futuro de Cadena y sus posibles reemplazos

Por si fuera poco, según la apreciación del especialista, la expulsión de Fernando González fue un error, ya que aseguró que ni siquiera fue falta: “Hoy, el más afectado es el Guadalajara con el arbitraje. Hay una jugada de expulsión en el minuto 1. Si expulsan a Alanís a ver si el partido es igual. Luego te expulsan uno que no es expulsión, está mal aplicada la tarjeta porque no es ni falta. Te expulsan a un jugador mal y no a un adversario. Guadalajara hoy sí es afectado por el arbitraje”, declaró en Futbol Picante.

Encuesta ¿Tú qué harías con Ricardo Cadena? ¿Tú qué harías con Ricardo Cadena? Lo ratifico en el primer equipo Lo remuevo y busco otro DT YA VOTARON 692 PERSONAS

El arbitraje ha sido señalado constantemente por algunas decisiones polémicas contra Chivas, en donde la más evidente fue la anulación de un gol a Alexis Vega frente a León, por lo que constantemente se ha criticado el trabajo de los referees en los compromisos del conjunto rojiblanco.

¿El silbante regaló penalti a Chivas?

Felipe Ramos Rizo aseguró que el penalti que Jorge Camacho pitó en favor del Guadalajara también fue mal señalado pese a que inclusive se apoyó de la repetición con el VAR: “El gran problema del árbitro, en lugar de correrse hacía atrás de la jugada, se va hacía adentro y le tapan toda la visibilidad, por eso señala un penalti inexistente. Lo malo, es que lo va a revisar al VAR, regresa y lo sanciona”, concluyó.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!