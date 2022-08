El propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, emitió este domingo una épica respuesta en redes sociales a la supuesta posibilidad de comprar a las Chivas de Guadalajara y la forma en que descontextualizaron su mensaje inicial para resaltar tal probilidad, por lo que no escatimó en su soez publicación a modo de reacción para dejar algo en claro: "NO ME INTERESA COMPRAR A LAS CHIVAS".

Los integrantes del Rebaño Sagrado, por su parte, descansan este domingo para regresar el lunes con una sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle y arrancar los prepararativos de su próximo compromiso: frente al Atlas en el Gigante de Zapopan, correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, con la imperante misión de cosechar su primera victoria del campeonato y escapar de la zona baja de la clasificación general, para calmar los ánimos de su desilusionada afición.

David Faitelson, comentarista de la cadena ESPN, le consultó a través de la red social Twitter a Salinas Pliego la posibilidad de comprar al Guadalajara y desprenderse de otros activos con los que cuenta en el futbol mexicano. El empresario replicó que no le interesa adquirir una franquicia en problemas, aunque si Amaury Vergara le otorga facilidades, estaría dispuesto a hacerlo al referir textualmente que: "Vender no, comprar Chivas. Pues pienso igual que con la compra de Citibanamex. Comprar problemas para tener que arreglarlos luego y que digan que por mi culpa no funcionan, no, la verdad no. Pero igual y si se ponen a modo, Amaury tiene el número de mis asistentes".

Ricado Salinas Pliego, luego que diversos medios difundieran más la posibilidad de adquirir al Rebaño Sagrado que su obvia negativa a hacerlo en este momento, reaccionó de una forma algo prepotente y soez a través de su cuenta personal en la red social Twitter, luego de replicar una publicación que fue eliminada más tarde por su autor: un periódico regional de Torreón.

El empresario de TV Azteca compraría Chivas en caso de un remate (IMAGO7)

El empresario advirtió: "Como son pendjos ustedes… dije, NO ME INTERESA COMPRAR A LAS CHIVAS, no he ofertado NADA por el equipo ni pienso hacerlo, como buen empresario, si les ponen precio de remate me avisan y me las llevo a jugar a MARTE. A ver si mañana salen diciendo las chivas jugarán en Marte". Esto último en alusión a la misma descontextualización que hicieron de la posibilidad actual de adquirir al Rebaño, lo que también continuó con otras épicas respuestas al tweet.

