El presidente del Guadalajara no está complacido con lo mostrado por su equipo

Chivas está inmerso en la irregularidad desde hace varios años; sin embargo, la situación comienza a desesperar al propietario del conjunto rojiblanco: Amaury Vergara. El presidente del Rebaño y de Omnilife, expresó su molestia tras la derrota sufrida de último minuto contra León.

Una fuente reveló a Rebaño Pasión que el mandamás del Guadalajara salió visiblemente molesto del Estadio Nou Camp tras una nueva caída de su equipo, en donde inclusive le expresó a algunas personas su preocupación porque no se reflejan resultados positivos.

Vergara Zatarain está convencido de que cuenta con un proyecto sólido deportivamente hablando, ya que se ha rodeado de especialistas en diversas ramas futbolísticas para no improvisar en nada, además de que piensa que a nivel fuerzas básicas se va marchando por buen camino.

La paciencia de Amaury se está agotando debido a las constantes frustraciones que le brinda el primer equipo, en donde la paciencia se está agotando con varios jugadores debido a que considera él y el resto de la directiva que no están rindiendo como se espera de ellos sobre el terreno de juego.

¿Qué pasará con Marcelo Michel Leaño?

La molestia e inconformidad de Amaury Vergara no radica solamente en los futbolistas, sino que también le atribuye responsabilidad al cuerpo técnico encabezado por Marcelo Michel Leaño; sin embargo, aseguró que no piensa en hacer modificaciones en la dirección técnica del equipo, al menos no por el momento.

