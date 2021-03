“Pollo” Briseño afirma que América no tiene identidad y por ello Chivas es mucho más grande

Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara explicó con “peras y manzanas” por qué son una institución mucho más grande que el América, de cara al Clásico Nacional por la Fecha 11 del Torneo Guard1anes 2021 que se disputará el próximo domingo en la cancha del Estadio Akron.

Para el zaguero del Rebaño Sagrado, hay varios puntos que se deben tomar en cuenta para hablar de la superioridad del equipo tapatío sobre las Águilas, pues descartó que estar un título por debajo de los Azulcremas sea suficiente, por lo que dio prioridad al tema de la identidad: “Por títulos no se puede ver si uno es más grande que otro, porque tú pones a los cuatro más grandes, Pumas, Cruz Azul y hay equipos que tienen más títulos que ellos. Tenemos nosotros una identidad y que nadie lo hace y que en México no existe, jugar con puros mexicanos”.

“Ellos pueden traer de cualquier parte del mundo, pero tener la grandeza ser el equipo de los que más títulos tiene, el que más afición tiene, el que más playeras vende y que tiene una identidad porque juega con puro mexicano, eso lo hace mucho más grande que un título de diferencia, eso también lo podemos ganar y nos equiparamos. No están a la par nosotros, somos mucho más grandes que el América, ellos no tienen identidad”, apuntó el “Pollo” Briseño en conferencia de prensa este miércoles.

En cuanto a los 10 puntos más que tiene América sobre Chivas, que cuenta con 12 unidades, Briseño descartó que esto sea un aspecto que le preocupe de cara al Clásico Nacional, pues afirma que tienen la capacidad para salir con los tres puntos en el duelo del domingo.

“América no espanta a nadie porque gana. Para empezar yo no le tengo miedo a nada, a lo único que le tengo respeto es a la muerte, pero de ahí en más tenerle miedo a algo, ni a América ni a cualquier equipo que me digas, al final son partidos de futbol y los enfrentas. Si han ganado, y nosotros tenemos la capacidad o más para enfrentar este tipo de partidos es un equipo que ha jugado bien que ha conseguido sus resultados, pero es un Clásico y las estadísticas quedan aparte y vamos a ser 11 contra 11”, explicó el defensor central del Rebaño Sagrado.

"Tenemos identidad, somos el que más afición tiene, el que más playeras vende y jugamos con puros mexicanos", @pollobv



�� YA EN VIVO #ClásicoNacional

�� https://t.co/mmrGN3TuJF — CHIVAS (@Chivas) March 10, 2021

Briseño recuerda lesión de Giovani dos Santos

Acerca de las críticas que sufrió por la lesión que le provocó a Giovani dos Santos en el Torneo Apertura 2019, Briseño aclaró que nunca quiso lastimar al atacante del América, pero admitió que su estilo de juego siempre es al límite.

“Es un Clásico que se juega con la máxima intensidad, en lo personal yo quería matarme en la cancha, por sacar la victoria y al final fue una jugada de mala suerte. Las críticas te hacen un mejor jugador, al final como futbolistas estamos expuestos a cometer cualquier falta y a lo mejor dañar al compañero, sin querer, nunca fue mi intención poder lastima a un compañero de profesión, se pasó la mano como se dicen, espero que este clásico sea diferente y que sea con una victoria”, concluyó el defensa de las Chivas.