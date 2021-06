“Pollo” Briseño afirma que el llamado de Funes Mori al Tricolor fue “de rebote” porque no convocaron a Chicharito

Para el defensor de las Chivas de Guadalajara, Antonio Briseño, el llamado de Rogelio Funes Mori a la Selección Mexicana para la siguiente Copa Oro que se disputará en Estados Unidos del 10 de julio al 1 de agosto, fue “de rebote” gracias a algunas situaciones que se dieron a su favor, pero destacó el buen nivel que ha mostrado el atacante de los Rayados de Monterrey para ser convocado tras naturalizarse.

El “Pollo” ofreció conferencia de prensa este martes y la naturalización del goleador argentino fue un tema que no dejó pasar el zaguero del Rebaño Sagrado, explicando su opinión sobre el llamado al Tricolor que es dirigido por Gerardo Martino, acerca del futbolista surgido del River Plate de Argentina, a quien considera un buen futbolista pero que fue llamado por una serie de circunstancias que se han dado en las últimas semanas y que se conjugaron para su convocatoria.

“No es problema del sistema, es que Jiménez tuvo su lesión, se juntó con seleccionados que van a Olímpicos, se viene la Copa Oro y tuvieron que hacer dos selecciones. Sabemos que el máximo goleador no fue convocado. Creo que fue de rebote y Funes Mori se lo ha ganado en la cancha. No digo que sea malo, al contrario, hay mucho extranjero y hace que la Liga sea muy competitiva, hay muchísimo convocado sudamericano, eso eleva el nivel de la Liga y de los chavos. Hablando de Funes Mori fue por la posición, pero no estamos haciendo las cosas mal como porque por uno se esté haciendo mal”, apuntó el “Pollo” Briseño.

El defensor del Club Guadalajara defendió las criticas que se han vertido sobre la convocatoria de Funes Mori, pues argumentó que el goleador de Monterrey llegó a México hace seis años y no sólo ha demostrado su gran nivel futbolístico, pues también ha formado una familia con hijos mexicanos y por lo tanto merece ser considerado para jugar con el Tricolor.

“Al principio fue sistema de que no había límite de extranjeros, a final de cuentas no vino al país a jugar e irse, vino, formó su familia, lleva seis años en México y tiene todo el derecho, porque es más que un mexicano, jugó 10 torneos en la Liga, eso le permite que te puedan convocar”, comentó el futbolista de Antonio Briseño.